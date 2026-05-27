Polonia și Marea Britanie au semnat un tratat de apărare comună împotriva Rusiei. Europa se pregătește pentru o lume fără umbrela de apărare americană

Marea Britanie și Polonia au semnat un nou pact de apărare și migrație, Tratatul Northolt, care vizează intensificarea cooperării în domeniul securității, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la viitorul relațiilor dintre Rusia și NATO, scrie POLITICO. Noul tratat a fost semnat la baza aeriană RAF Northolt din Londra, un loc simbolic în care au activat piloții polonezi în al Doilea Război Mondial.

Premierul britanic Keir Starmer și omologul său polonez, Donald Tusk, au semnat miercuri un nou acord bilateral ce include dezvoltarea în comun a rachetelor de apărare aeriană cu rază medie de acțiune, o serie de exerciții militare, cooperare în domeniul achizițiilor de apărare și coordonare împotriva amenințărilor hibride venite din partea Rusiei. Acordul acoperă, de asemenea, energia, securitatea economică și migrația, inclusiv planuri de consolidare a securității frontierelor și de combatere a criminalității organizate legate de migrația neregulamentară.

Deciziile SUA de a se depărta de Europa, unul dintre factorii care au dus la semnarea tratatului bilateral Polonia – Marea Britanie

Semnarea acestui acord vine ca reacție directă la presiunile administrației conduse de Donald Trump, care a cerut de mai multe ori ca statele europene să își asume securitatea continentului. Acest tratat face parte dintr-o rețea mai largă de acorduri bilaterale de securitate, unde Londra a semnat recent tratate similare cu Franța și Germania, în timp ce Varșovia finalizează propriul pact cu Berlinul pentru a consolida flancul estic al Uniunii Europene.

Acordul, care se bazează pe pacte similare semnate între cele două țări în 2017 și 2023, este cel mai recent dintr-o lungă serie de acorduri bilaterale, în care țările europene doresc să consolideze relațiile cu aliații din afara NATO. Dintre cele 169 de acorduri multilaterale de apărare semnate de țările UE, Regatul Unit și Ucraina din 2014, 135 au fost semnate după începerea războiului total al Moscovei în 2022, iar 36 au fost semnate doar în 2025.

Documentul reflectă o colaborare tot mai strânsă între Londra și Varșovia și întărește arhitectura de securitate europeană în contextul presiunilor geopolitice tot mai mari.

Ce prevede noul Tratat dintre Polonia și Marea Britanie

Tratatul cataloghează explicit Federația Rusă drept „cea mai semnificativă amenințare pe termen lung” la adresa securității euro-atlantice și stipulează angajamente profunde de asistență reciprocă. În cazul unui atac armat, țările se vor ajuta reciproc, inclusiv prin mijloace militare, în conformitate cu Articolul 5 din Tratatul NATO.

În ceea ce privește industria militară, cele două țări își vor combina capacitățile industriale pentru a dezvolta și fabrica arme complexe, cu un accent deosebit pe sisteme avansate de apărare aeriană și antirachetă.

De asemenea, pactul include măsuri dure împotriva atacurilor cibernetice, a campaniilor de dezinformare și a actelor de sabotaj venite de la Moscova.

Colaborare în domeniul migrației

Polonia, un stat european aflat în prima linie a frontierelor externe europene, și Regatul Unit au agreat un Plan Comun de Acțiune privind Migrația Ilegală, al cărui scop principal este distrugerea rețelelor de crimă organizată care se ocupă cu traficul de migranți.

