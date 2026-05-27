Prima pagină » Știri externe » Polonia și Marea Britanie au semnat un tratat de apărare comună împotriva Rusiei. Europa se pregătește pentru o lume fără umbrela de apărare americană

Polonia și Marea Britanie au semnat un tratat de apărare comună împotriva Rusiei. Europa se pregătește pentru o lume fără umbrela de apărare americană

Polonia și Marea Britanie au semnat un tratat de apărare comună împotriva Rusiei. Europa se pregătește pentru o lume fără umbrela de apărare americană
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Marea Britanie și Polonia au semnat un nou pact de apărare și migrație, Tratatul Northolt, care vizează intensificarea cooperării în domeniul securității, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la viitorul relațiilor dintre Rusia și NATO, scrie POLITICO. Noul tratat a fost semnat la baza aeriană RAF Northolt din Londra, un loc simbolic în care au activat piloții polonezi în al Doilea Război Mondial.

Premierul britanic Keir Starmer și omologul său polonez, Donald Tusk, au semnat miercuri un nou acord bilateral ce include dezvoltarea în comun a rachetelor de apărare aeriană cu rază medie de acțiune, o serie de exerciții militare, cooperare în domeniul achizițiilor de apărare și coordonare împotriva amenințărilor hibride venite din partea Rusiei. Acordul acoperă, de asemenea, energia, securitatea economică și migrația, inclusiv planuri de consolidare a securității frontierelor și de combatere a criminalității organizate legate de migrația neregulamentară.

Deciziile SUA de a se depărta de Europa, unul dintre factorii care au dus la semnarea tratatului bilateral Polonia – Marea Britanie

Semnarea acestui acord vine ca reacție directă la presiunile administrației conduse de Donald Trump, care a cerut de mai multe ori ca statele europene să își asume securitatea continentului. Acest tratat face parte dintr-o rețea mai largă de acorduri bilaterale de securitate, unde Londra a semnat recent tratate similare cu Franța și Germania, în timp ce Varșovia finalizează propriul pact cu Berlinul pentru a consolida flancul estic al Uniunii Europene.

Acordul, care se bazează pe pacte similare semnate între cele două țări în 2017 și 2023, este cel mai recent dintr-o lungă serie de acorduri bilaterale, în care țările europene doresc să consolideze relațiile cu aliații din afara NATO. Dintre cele 169 de acorduri multilaterale de apărare semnate de țările UE, Regatul Unit și Ucraina din 2014, 135 au fost semnate după începerea războiului total al Moscovei în 2022, iar 36 au fost semnate doar în 2025.

Documentul reflectă o colaborare tot mai strânsă între Londra și Varșovia și întărește arhitectura de securitate europeană în contextul presiunilor geopolitice tot mai mari.

Ce prevede noul Tratat dintre Polonia și Marea Britanie

Tratatul cataloghează explicit Federația Rusă drept „cea mai semnificativă amenințare pe termen lung” la adresa securității euro-atlantice și stipulează angajamente profunde de asistență reciprocă. În cazul unui atac armat, țările se vor ajuta reciproc, inclusiv prin mijloace militare, în conformitate cu Articolul 5 din Tratatul NATO.

În ceea ce privește industria militară, cele două țări își vor combina capacitățile industriale pentru a dezvolta și fabrica arme complexe, cu un accent deosebit pe sisteme avansate de apărare aeriană și antirachetă.
De asemenea, pactul include măsuri dure împotriva atacurilor cibernetice, a campaniilor de dezinformare și a actelor de sabotaj venite de la Moscova.

Colaborare în domeniul migrației

Polonia, un stat european aflat în prima linie a frontierelor externe europene, și Regatul Unit au agreat un Plan Comun de Acțiune privind Migrația Ilegală, al cărui scop principal este distrugerea rețelelor de crimă organizată care se ocupă cu traficul de migranți.

Recomandările autorului:

The Economist: Zelenski le-a ordonat oamenilor săi să se pregătească pentru încă 2-3 ani de război

Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar

Aproape jumătate de milion de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, spun britanicii. Kievul oferă o cifră de aproape trei ori mai mare

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Noi dezvăluiri despre Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în SUA. Avea legături cu Rusia, China, Israel și datorii de 1 milion de lire
22:50
Noi dezvăluiri despre Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în SUA. Avea legături cu Rusia, China, Israel și datorii de 1 milion de lire
MILITAR Norvegia se pune sub protecție nucleară franceză. Emmanuel Macron vrea preia rolul de garant al securității Europene
22:07
Norvegia se pune sub protecție nucleară franceză. Emmanuel Macron vrea preia rolul de garant al securității Europene
AUTO Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
19:58
Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
FLASH NEWS Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar
19:30
Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar
PACE ÎN IRAN Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
19:04
Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
18:42
Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
Mediafax
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
Digi24
VIDEO NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”
Cancan.ro
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
Cancan.ro
Predicție cutremurătoare pentru viitorul omenirii: Atac nuclear pe teritoriul SUA
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Erbicidarea culturilor în luna mai – ghid complet (P)
CINEMA Ce s-a întâmplat cu 72 de ore înainte de „Ziua Z”. Brendan Fraser joacă rolul Generalului Eisenhower într-un film despre Debarcarea din Normandia
22:39
Ce s-a întâmplat cu 72 de ore înainte de „Ziua Z”. Brendan Fraser joacă rolul Generalului Eisenhower într-un film despre Debarcarea din Normandia
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 28 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 28 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Nadia Comăneci întâmpinată de premierul demis, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce a transmis acesta despre marea gimnastă a României
21:51
Nadia Comăneci întâmpinată de premierul demis, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce a transmis acesta despre marea gimnastă a României
FLASH NEWS Sebastian Ghiţă, atac dur la adresa lui Irineu Darău și a Oanei Gheorghiu: „Dacă erau din PSD, erau arestați. Au făcut trafic de influență”
21:45
Sebastian Ghiţă, atac dur la adresa lui Irineu Darău și a Oanei Gheorghiu: „Dacă erau din PSD, erau arestați. Au făcut trafic de influență”
FLASH NEWS Vicepreședintele Autorității pentru Reglementarea Comunicațiilor o pune la punct pe Diana Buzoianu. Acuză USR-ul de dezinformare la adresa instituției
21:29
Vicepreședintele Autorității pentru Reglementarea Comunicațiilor o pune la punct pe Diana Buzoianu. Acuză USR-ul de dezinformare la adresa instituției
FLASH NEWS Dan Tanasă: „Nicușor Dan a ales să găzduiască o conferință având ca scop reprimarea liberei exprimări și instigarea împotriva opoziției democratice”
21:17
Dan Tanasă: „Nicușor Dan a ales să găzduiască o conferință având ca scop reprimarea liberei exprimări și instigarea împotriva opoziției democratice”

Cele mai noi

Trimite acest link pe