Demisiile miniștrilor PSD au ajuns pe masa lui Nicușor Dan. Președintele este plecat în Cipru

Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise și înregistrate la Administratia prezidențială, joi seara. Nicușor Dan urmează să ia act de acestea, însă, momentan, se află în Cipru, unde participă la reuniunea Consiliului European.

Conform informării Guvernului, demisiile miniștrilor PSD, împreună cu propunerile pentru asigurarea interimatului, au fost transmise și înregistrate la Administrația Prezidențială joi seara, iar președintele urmează să ia act de acestea la revenirea sa în țară.

„Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele. Apreciez că tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”, a declarat Nicușor Dan, după ce miniștri PSD și-au depus demisiile la Guvern.

PSD i-a retras sprijinul politic lui Bolojan. Miniștrii și-au dat demisia din Guvern

Miniștrii PSD și-au dat demisia, joi, din Guvernul Bolojan, după ce social-democrații au votat luni seara retragerea sprijinului politic pentru premier. Anterior, premierul Ilie Bolojan a anunțat că funcționarea ministerelor va fi asigurată de cei care rămân în coaliție.

PSD a transmis că este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat.

Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României.

Sorin Grindeanu.| Foto – Mediafax

Conducerea PSD a dat, miercuri, un vot în unanimitate pentru retragerea miniştrilor săi din Guvern. Cei șase miniștri ai PSD, vicepremierul și secretarul general al Guvernului nu au participat la ședința convocată la Palatul Victoria, de la ora 11.00. Miniștrii au fost înlocuiți de secretari de stat din ministere, alții decât cei numiți de PSD.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat, la finalul ședinței de joi, că Executivul va trimite demisiile și propunerile de interimate care să-i înlocuiască pe miniștrii PSD la Cotroceni. Ea afirmă că Guvernul are puteri depline, interimatele sunt la ministere, dar și acolo lucrurile funcționează normal.

