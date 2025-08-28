Diaconescu vorbește despre linii roșii, adică compromisuri, pe care țara noastră nu le va putea face

Cristian Diaconescu, consilier al președintelui Nicușor Dan, declară într-o intervenția la Antena 3 CNN, că nu va fi război în România și a avertizat că țara vor exista „linii roșii” în orice negociere.

„Nu va fi război în România”, a declarat Diaconescu la Antena 3 CNN,

Diplomatul mai spune că atunci când se negociază garanțiile de securitate și țara noastră trebuie să aibă un rol important.

„Vreau să adaug faptul că la orice negociere privind garanțiile de securitate, fără a neglija toate elementele regionale, în primul rând securitatea României este extrem de importantă. Deci, din punct de vedere al României, al Poloniei, al statelor baltice, spun de acum nu pot concretiza, pentru că nu-mi dau seama care va fi până la urmă, formatul, pentru că trebuie să înceteze în primul rând, violența”, spune Diaconescu.

Consilierul prezidențial punctează și liniile roșii peste care România nu va trece.