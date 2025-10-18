Prima pagină » Știri politice » Diana Şosoacă a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce i-a spus liderul de la Kremlin

Diana Şosoacă a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce i-a spus liderul de la Kremlin

18 oct. 2025, 17:31, Știri politice
Diana Şosoacă a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce i-a spus liderul de la Kremlin

Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul SOS România, a participat la gala care a marcat 20 de ani de existență a canalului RT (fost Russia Today), eveniment la care a fost prezent și Vladimir Putin. Șoșoacă a menționat că liderul rus i-a transmis mulțumiri pentru participarea la eveniment. 

Diana Șoșoacă a publicat pe Facebook imagini video din sala Teatrului Bolșoi din Moscova, arătând că întâlnirea sa cu Vladimir Putin este cât se poate de reală.

În interviul acordat RT, liderul S.O.S. România a denunțat cenzura impusă mass-mediei libere în Europa: „Posturi ca Russia Today au devenit simboluri ale curajului și libertății de exprimare. Adevărul nu poate fi îngropat sub sancțiuni, pentru că adevărul este Dumnezeu însuși. În timp ce canale independente sunt blocate sau interzise, propaganda globalistă este promovată agresiv în toate statele membre ale Uniunii Europene”.

Diana Iovanovici-Șoșoacă a criticat derapajele de putere ale liderilor europeni, acuzându-i de ipocrizie, corupție și dispreț față de popoare.
„Von der Leyen și camarila ei trăiesc într-o bulă, rupți de realitate, în timp ce popoarele Europei suferă. Ei nu mai cred în Dumnezeu, în familie, în identitate. Vor să conducă lumea ca niște dictatori morali, dar sunt doar niște actori într-un teatru al minciunii.”
Europarlamentarul român a afirmat că războiul din Ucraina este o tragedie alimentată de interesele geopolitice ale N.A.T.O., U.E. și S.U.A, până la venirea lui Donald Trump la putere).
„Oamenii mor nu pentru libertate, ci pentru ambițiile celor care vor să ajungă la granițele Rusiei. Pacea nu se poate construi cu tancuri și bombe, ci cu respect pentru adevăr și istorie.”
Președintele S.O.S. România Diana Iovanovici-Șoșoacă a denunțat fraudele electorale și ingerințele politice din regiune.
„România și Moldova sunt tratate ca niște colonii. Maia Sandu a făcut cadou Moldova globaliștilor, iar Ursula von der Leyen și Macron controlează destinele popoarelor noastre din birourile de la Bruxelles.”, spune Șoșoacă.

Citește și

EVENIMENT Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
16:38
Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
15:32
Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ IMAGINI cu noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up
14:56
IMAGINI cu noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up
POLITICĂ Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei
13:57
Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei
EXCLUSIV Partidele de coaliție au bătut palma. Alegerile la Capitală vor fi organizate SIGUR în acest an. Rămâne să mai decidă data, 30 noiembrie sau 7 decembrie. Cine sunt candidații coaliției
11:00
Partidele de coaliție au bătut palma. Alegerile la Capitală vor fi organizate SIGUR în acest an. Rămâne să mai decidă data, 30 noiembrie sau 7 decembrie. Cine sunt candidații coaliției
APĂRARE Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război”
21:44
Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război”
Mediafax
Explozia din Rahova: Poliția a început să permită accesul cu însoțitori / Bujduveanu: „Ne pregătim pentru etapa cea mai grea”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km
Mediafax
Trump este „singurul care îl poate forța” pe Putin să vină la masa negocierilor, spune președintele Finlandei
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Astronomii anunță o descoperire neașteptată pe unul dintre sateliții naturali ai planetei Saturn