Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament

Deputata PNL Raluca Turcan anunță că va iniția un proiect prin care să fie modificată legea de funcționare a Curții Constituționale a României, după ce a treia ședință a CCR care trebuia să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților a fost amânată.

„Modul în care 4 judecători CCR sfidează o țară întreagă mă determină să inițiez o amplă modificare a legii de funcționare a CCR. Principalele direcții în care legea trebuie modificată vor fi:

– sancțiuni pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii. CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piață! Dreptul și principiile trebuie să primeze!

⁃ recuzarea de drept, atunci când un judecător se află în conflict de interese cu o cauză judecată;

⁃ posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă flagrant Constituția.

Voi lansa în curând în dezbatere publică proiectul cu aceste modificări și cu altele”, a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

Poziția deputatului este susținută și de PNL, postarea acesteia fiind redistribuită pe pagina de Facebook a Partidului Național Liberal.

Numai că propunerile Ralucăi Turcan încalcă practica internațională în materie. Conform legii și jurisprudenței internaționale, judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor şi sunt inamovibili pe durata mandatului.

Magistrații constituționali nu pot fi trecuți sub nicio altă putere a statului, nici măcar cea Legislativă, Curtea fiind independentă față de orice altă autoritate publică:

„Art.61. – (1) Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor şi sunt inamovibili pe durata mandatului.

(2) Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile şi voturile exprimate la adoptarea soluţiilor

Art 1. alin (3) Curtea Constituţională este independentă faţă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei şi prezentei legi”.

Aceste principii stabilite de zeci de ani prin LEGEA NR.47/1992* privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

