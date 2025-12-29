Prima pagină » Justiție » Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament

Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament

29 dec. 2025, 17:50, Justiție
Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament

Deputata PNL Raluca Turcan anunță că va iniția un proiect prin care să fie modificată legea de funcționare a Curții Constituționale a României, după ce a treia ședință a CCR care trebuia să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților a fost amânată.

„Modul în care 4 judecători CCR sfidează o țară întreagă mă determină să inițiez o amplă modificare a legii de funcționare a CCR. Principalele direcții în care legea trebuie modificată vor fi:
– sancțiuni pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii. CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piață! Dreptul și principiile trebuie să primeze!
⁃ recuzarea de drept, atunci când un judecător se află în conflict de interese cu o cauză judecată;
⁃ posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă flagrant Constituția.

Voi lansa în curând în dezbatere publică proiectul cu aceste modificări și cu altele”, a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

Poziția deputatului este susținută și de PNL, postarea acesteia fiind redistribuită pe pagina de Facebook a Partidului Național Liberal.

Numai că propunerile Ralucăi Turcan încalcă practica internațională în materie. Conform legii și jurisprudenței internaționale, judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor şi sunt inamovibili pe durata mandatului.

Magistrații constituționali nu pot fi trecuți sub nicio altă putere a statului, nici măcar cea Legislativă, Curtea fiind independentă față de orice altă autoritate publică:

„Art.61. – (1) Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor şi sunt inamovibili pe durata mandatului.

(2) Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile şi voturile exprimate la adoptarea soluţiilor

Art 1. alin (3) Curtea Constituţională este independentă faţă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei şi prezentei legi”.

Aceste principii stabilite de zeci de ani prin LEGEA NR.47/1992* privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cei 4 judecători CCR, atacați de tabăra pro – Bolojan, povestesc haosul din Curte pe pensiile magistraților și lansează acuzații grave la adresa președintei CCR, Simina Tănăsescu: „Conducerea CCR refuză să respecte legea”

Când nu-i dă dreptate, Dominic Fritz (USR) cere ca judecătorii CCR să nu mai răspundă „comenzilor de partid”. Surse: șefa CCR este susținută și de USR

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Când nu-i dă dreptate, Dominic Fritz (USR) cere ca judecătorii CCR să nu mai răspundă „comenzilor de partid”. Surse: șefa CCR este susținută și de USR
16:50
Când nu-i dă dreptate, Dominic Fritz (USR) cere ca judecătorii CCR să nu mai răspundă „comenzilor de partid”. Surse: șefa CCR este susținută și de USR
DEZVĂLUIRI Ucrainenii și-au furat singuri și energia electrică. Ce au descoperit procurorii de la Kiev
16:34
Ucrainenii și-au furat singuri și energia electrică. Ce au descoperit procurorii de la Kiev
CONTROVERSĂ Cei 4 judecători CCR, atacați de tabăra pro – Bolojan, povestesc haosul din Curte pe pensiile magistraților și lansează acuzații grave la adresa președintei CCR, Simina Tănăsescu: „Conducerea CCR refuză să respecte legea”  
14:12
Cei 4 judecători CCR, atacați de tabăra pro – Bolojan, povestesc haosul din Curte pe pensiile magistraților și lansează acuzații grave la adresa președintei CCR, Simina Tănăsescu: „Conducerea CCR refuză să respecte legea”  
REACȚIE Andrei Caramitru cere dosare penale pentru judecătorii CCR. Prezintă și alte soluții fantasmagorice
11:39
Andrei Caramitru cere dosare penale pentru judecătorii CCR. Prezintă și alte soluții fantasmagorice
NEWS ALERT 🚨 Dărâmare prin amânare, în CCR. Ilie Bolojan, lăsat în ofsaid: decizia pe reforma pensiilor speciale ale magistraților se va da pe 16 ianuarie 2026, după termenul legal de intrare în vigoare a legii
06:30
🚨 Dărâmare prin amânare, în CCR. Ilie Bolojan, lăsat în ofsaid: decizia pe reforma pensiilor speciale ale magistraților se va da pe 16 ianuarie 2026, după termenul legal de intrare în vigoare a legii
CONTROVERSĂ Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul
15:52, 28 Dec 2025
Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Adevarul
Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu: cum și-a ucis o femeie mama pentru o moștenire de un milion de euro, cu ajutorul unei asistente medicale
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Praful stelar nu a ajuns în Sistemul Solar așa cum se credea până acum

Cele mai noi