Când nu-i dă dreptate, Dominic Fritz (USR) cere ca judecătorii CCR să nu mai răspundă „comenzilor de partid”. Surse: șefa CCR este susținută și de USR

Președintele USR, Dominic Fritz, critică modul prin care se amână decizia pe reforma pensiilor speciale ale magistraților. Acesta a precizat, într-o postare pe rețelele de socializare, că „Joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină”.

„Sunt convins că nu poate fi blocat la infinit ce este susținut aproape în unanimitate de către români. Reforma pensiilor speciale este dorită de cetățenii de toate culorile politice, o rară temă unificatoare într-o societate altfel dezbinată.

Joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină. Miza pare să fie protejarea unor rețele de interese în interiorul justiției și a privilegiilor lor. Dar presiunea va crește”, a scris președintele USR pe Facebook.

Dominic Fritz a cerut o reformă urgentă a Curții Constituționale.

„Reforma propusă este de bun-simț. Nu mai poate fi oprită. Și e doar începutul. Iar cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos. E mai evident ca niciodată că este o urgență reală reforma Curții Constituționale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup și comenzile de partid. Lucru pe care USR îl cere public, de altfel, de ani buni. Pentru cei care refuză să-și facă treaba, există procedura încetării mandatului. Chiar și pentru judecători ai CCR”, a completat acesta.

Simina Tănăsescu a fost, neoficial, tot timpul sustinută de USR, chiar dacă a fost propusă în 2019 de Klaus Iohannis.

Reprezentanții USR declarau în 2019 că numirea Siminei Tănăsescu în funcția de judecător la Curtea Constituțională a României este „foarte inspirată”.

„Simina Tănăsescu este, fără îndoială, unul dintre profesioniștii remarcabili în domeniul constituționalității din statul român. Din punctul meu de vedere este o propunere foarte consistentă și foarte inspirată”, declara fostul președinte al USR, Dan Barna, în 2019.

Decizia pe reforma pensiilor speciale ale magistraților se va da pe 16 ianuarie 2026

Simina Tănăsescu, președintele CCR, a anunțat că noul termen al Curții pentru legea privind pensiile magistraților este 16 ianuarie 2026.

„Am constatat că nu a fost întrunit cvorumul”, a spus Simina Tănăsescu, președintele CCR, într-o scurtă declarație de presă.

Șefa CCR – care este și raportor pe dosar – a făcut raport de respingere a sesizării Curții Supreme – pe legea privind pensiile magistraților.

Tănăsescu a recunoscut că judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc – au cerut un studiu de impact pe lege, dar ea consideră că „studiile de impact nu sunt un criteriu pentru constituționalitatea legilor”.

„Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie 2026, ora 10.00”, a anunțat Tănăsescu.

Legea pe care insistă Bolojan urma să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2026. După termenul acordat de CCR, Ilie Bolojan trebuie să își schimbe tot proiectul de lege.

RECOMANDAREA AUTORULUI

CCR „fierbe” a doua zi la rând: decide pe pensiile speciale ale magistraților, între scandal și presiunea politică „contra” cronometru a lui Ilie Bolojan

Scandal URIAȘ în CCR: motivarea deciziei pe pensiile magistraților conține pasaje care NU au fost votate de majoritatea judecătorilor. Suspiciuni asupra președintelui CCR – Simina Tănăsescu – SURSE

Cei 4 judecători CCR, atacați de tabăra pro – Bolojan, povestesc haosul din Curte pe pensiile magistraților și lansează acuzații grave la adresa președintei CCR, Simina Tănăsescu: „Conducerea CCR refuză să respecte legea”

„Hai libertate!” George Simion comentează dur amânarea deciziei CCR pe pensiile magistraților