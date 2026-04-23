Emil Boc, despre retragerea miniștrilor PSD de la guvernare: ”Prezentul este, uneori, doar o bună ocazie de a repeta greșelile trecutului”

Primarul Clujului, Emil Boc, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după retragerea miniștrilor PSD de la guvernare. Edilul susține că decizia Partidului Social Democrat seamană foarte tare cu perioada dificilă din punct de vedere politic din 2009.

Mesajul lui Emil Boc după retragerea miniștri,or PSD de la guvernare

În toamna acelui an, miniștrii PSD au recurs la același gest, iar Guvernul condus de Emil Boc anunța că miniştrii PDL vor prelua interimar conducerea celorlalte ministere. Edilul a transmis acum că atunci când alegi să abandonezi guvernarea în vremuri dificile, nu poți fi considerat curajos, ci pare doar că ”ai părăsit terenul înainte de finalul meciului”.

”Retragerea miniștrilor PSD de la guvernare

Prezentul este, uneori, doar o bună ocazie de a repeta greșelile trecutului. Cu alți actori. Cu alte decoruri. Dar cu același final.

Retragerea miniștrilor PSD de la guvernare în 2026 seamănă periculos de mult cu filmul din 2009. Iar istoria are un obicei interesant: nu votează emoțional. Votează logic. Și ține minte.

Când abandonezi guvernarea în vremuri dificile, nu pari curajos. Pari că ai părăsit terenul înainte de finalul meciului. Iar alegătorii respectă mai mult pe cei care rămân să rezolve problemele decât pe cei care caută ieșirea de urgență”, a scris Boc pe pagina sa de Facebook. Emil Boc: ”PSD riscă să descopere că fuga de responsabilitate nu aduce capital politic, ci nota de plată la următoarele alegeri” Discursul lui Boc a continuat cu un mesaj general despre politică. Primarul Clujului a punctat că acest domeniu este despre ”cine rămâne să ducă barca la mal”. În final, acesta a transmis că PSD ”riscă” să descopere din nou că fuga de responsabilitate nu aduce capital politc, ”ci nota de plată la următoarele alegeri”.

”Politica nu este despre cine coboară primul din barcă atunci când vine furtuna. Politica este despre cine rămâne să ducă barca la mal.

Uneori, în politică, memoria este scurtă. Dar consecințele sunt foarte lungi.

PSD riscă să descopere din nou ceea ce a mai aflat o dată: că fuga de responsabilitate nu aduce capital politic, ci nota de plată la următoarele alegeri.