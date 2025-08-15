O nouă GAFĂ, marca TVR, în direct la Telejurnalul de seară: „Băi, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză

Prezentatorii Eugen Rusu și Alina Stancu au fost protagoniștii unei gafe chiar în timpul principalului jurnal de știri de la Televiziunea Română difuzat joi seara. Momentul a avut loc atunci când emisia a fost reluată, după o scurtă pauză, iar cei doi crainici TV, fără să realizeze că erau în direct, au fost surprinși într-un moment relaxant de telespectatori.

Gafa la care au asistat telespectatorii postului public de televiziune TVR 1 s-a întâmplat chiar în timpul principalului jurnal de știri al zilei, Telejurnalul de la ora 20:00, prezentat de Eugen Rusu și Alina Stancu.

Emisia a fost reluată după un calup de știri despre procesiunile speciale dedicate Adormirii Maicii Domnului și aglomerația din Gara de Nord. La revenirea în platou, prezentatorii Eugen Rusu și Alina Stancu sunt surprinși relaxați, râzând, fără să știe că sunt din nou în direct. Telespectatorii au avut ocazia să asiste la momente de glume și voie bună între cei doi prezentatori.

Eugen Rusu, fără ochelari și cu telefonul în mână, afirmă: „Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. „Știi pozele alea din lift? În lift…”, adăugase cu câteva secunde înainte.

Colega de platou a acestuia, prezentatoarea Alina Stancu, râdea și își aranja. Au avut nevoie de câteva secunde ca cei doi să-și dea seama că sunt în direct:

„Am revenit la Telejurnal. Zeci de mii de persoane au fost evacuate în mai multe țări europene din cauza incendiilor…”.

Producătorii au eliminat această gafă din reluarea principalului buletin de știri al zilei, difuzată la ora 03:10.

Foto: captură TVR