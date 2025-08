George Simion, despre cum a învățat limba engleză: Din filme, din desene animate și seriale

Liderul opoziției dezvăluie cum a învățat limba engleză la emisunea „Dan Diaconescu Direct”.

George Simion: „Am dat și bacalaureatul la engleză, și plus, din filme, din desene, seriale”.

„Am dat și Bacalaureatul la Engleză, în școală, 87, București, după aceea Liceul Gheorghe Lazăr și să-mi aduc aminte dacă am făcut și la Universitate, am făcut Administrație Publică, trebuie să-mi aduc aminte dacă am făcut cursuri de engleză.

Niște noțiuni înveți la școală, generația mea a fost imediat după Revoluție, prindeam de la Cartoon Network, filmele americane, Dallas, aveam 4-5 ani…Și am continuat”, a spus George Simion, la „Dan Diaconescu Direct”.

