Alexandru Rogobete a fost în comunitatea medicală românească din Madrid:”Şi-au exprimat dorința de a contribui cu idei și expertiză”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii medicale româneşti din Spania. Aceştia din urmă şi-au declarat intenţia să contribuie cu „cu idei și expertiză, pentru a construi parteneriate medicale reale între România și Spania, nu doar declarații”.

Vizita din Madrid s-a încheiat la Ambasada României din Spania cu o întâlnire a ministrului cu comunitatea medicală românească din diasporă.

„Am discutat deschis despre schimbările pe care le facem în România, despre reforme, despre ce funcționează și despre ceea ce încă trebuie corectat. La fel de important, i-am ascultat. Experiențele lor din sistemul medical spaniol, exemplele de bună practică și abordarea echilibrată au arătat că există valori și principii comune: respect pentru pacient, profesionalism, stabilitate și muncă bine făcută. M-a bucurat să întâlnesc o comunitate unită, matură profesional și conectată la România. Mulți dintre cei prezenți și-au exprimat dorința de a contribui cu idei și expertiză, pentru a construi parteneriate medicale reale între România și Spania, nu doar declarații. Această întâlnire a fost despre dialog, echilibru și încredere. Despre a construi punți între sisteme și oameni care împărtășesc aceeași responsabilitate față de profesia medicală”, a transmis ministrul Rogobete, pe facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alexandru Rogobete, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România”

Ministrul Rogobete explică de ce prima zi de concediu medical va fi neplătită: „Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate”