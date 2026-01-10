Ministrul Justiţiei respinge negocierile politice pentru conducerile DNA şi DIICOT: Încurajez procurorii să se înscrie la concurs

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu spune că, din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT. Minsitrul a încurajat „orice procuror care are o viziune managerială” să se înscrie la concursul pentru conducerea celor două parchete.

Întrebat la Prima TV dacă au început discuţiile dintre PSD, Guvern şi preşedintele Nicuşor Dan pe tema numirii noilor procurori şefi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICCOT), Marinescu a respins ideea că viitoarele conduceri ale celor două parchete vor fi rezultatul unor negocieri politice

„Este de precizat un lucru care trebuie înţeles foarte riguros şi anume că aceste numiri se vor face strict în conformitate cu dispoziţiile legii. Aşa se desfăşoară lucrurile şi, din perspectiva mea, nu poate fi vorba de o negociere politică aici, ci este vorba doar de respectarea dispoziţiilor legale”, a declarat Marinescu.

El a subliniat că încurajează orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la concursurile organizate în cadrul procedurilor declanşate de către Ministerul Justiţiei.

„Orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege consideră că are o viziune managerială şi doreşte să se înscrie în procedură, poate să o facă. Eu vă asigur că cel puţin în ce priveşte această procedură şi în ce priveşte Ministerul Justiţiei nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut. Se poate vorbi doar despre rigoare, despre respectarea legii şi despre faptul că toate candidaturile care vor fi depuse şi eu încurajez pe toţi procurorii care consideră că pot să asume într-un mod responsabil, într-un mod profesional şi într-un mod care să ajute la dezvoltarea Justiţiei, pot să facă acest lucru, eu îi încurajez să participe la această procedură. Procedura va presupune o selecţie care se face de către Ministerul Justiţiei în cadrul unei comisii, după care se merge pentru un aviz consultativ la Consiliul Superior al Magistraturii, secţia de procurori, după care, bineînţeles, Preşedintele României are ultimul cuvânt în această procedură şi este cel care încuviinţează dacă doreşte propunerea făcută de Ministrul Justiţiei şi atunci aceste persoane îşi vor intra în mandat în momentul în care cei care sunt deja în mandat încetează mandatul respectiv”, a explicat Radu Marinescu.

Potrivit prevederilor legale, dacă preşedintele Nicuşor Dan consideră că o propunere pentru şefia celor două instituţii nu este corespunzătoare viziunii pe care o are cu privire la candidat sau la viziunea managerială a acestuia, Dan poate să o respingă în repetate rânduri.

Ministrul subliniază că nu gândeşte că pot să apară blocaje, ci gândeşte „în mod constructiv” în sensul în care, dacă fiecare dintre cei implicaţi în procedurile de desemnare a şefilor de parchete respectă limitele legale ale mandatului pe care îl are, „lucrurile trebuie să conveargă spre o finalitate care să fie în interesul justiţiei şi anume o selecţie a unor procurori care sunt capabili să conducă parchetele într-un mod onest, într-un mod corect, într-un mod care să ajute la realizarea actului de justiţie”.

De asemenea, întrebat dacă este exclus ca actualii procurorii şefi ai DNA sau DIICOT, să rămână în funcţie pentru al doilea mandat, ministrul a răspuns: „Legea nu prevede o astfel de excludere”, subliniind că evaluarea activităţii oricărui candidat este un criteriu de care se ţine cont.

„A exclude cumva verbal, a declara că cineva este binevenit sau nu este binevenit, din punctul meu de vedere, ar reprezenta în exercitarea atribuţiilor noastre ale Ministerului Justiţiei un demers neconform legii. Şi atunci nu pot să spun decât că declanşăm o procedură, orice procuror care îndeplineşte condiţiile legale poate să participe”, a mai spus ministrul.

