Moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, după acordul UE-Mercosur. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol”

Scandalul din coaliție pe tema acordului EU-Mercosur ajunge și în Parlament. Un grup de senatori din opoziție, în frunte cu Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România, a anunțat, sâmbătă, că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o că a reprezentat necorespunzător interesele României în procesul decizional de la Bruxelles.

Moțiunea, inițiată de 40 de senatori și intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni”, susține că țara noastră ar fi sprijinit acordul comercial într-un mod care dezavantajează grav sectorul agricol național.

Inițiatorii moțiunii, printe care și Grupul PACE – Întâi România, ce reunește senatori care au părăsit alte formațiuni, precum SOS și POT, pentru a forma un nou grup politic, arată că acordul UE–Mercosur este unul „structural asimetric”, favorabil statelor puternic industrializate și defavorabil țărilor cu sectoare agricole extinse, precum România.

În textului moțiunii se arată că fermierii români ar urma să fie expuși unei concurențe neloiale din partea produselor provenite din state care nu respectă aceleași standarde de mediu și siguranță alimentară impuse producătorilor din Uniunea Europeană.

Unul dintre principalele reproșuri făcute de senatorii opoziției vizează lipsa consultării interministeriale.

Senatorii acuză că decizia a fost luată fără consultarea Ministerului Agriculturii și fără consultare interministerială reală. „Acest fapt arată un eșec grav de coordonare guvernamentală și demonstrează că agricultura românească a fost tratată ca un detaliu secundar, deși este un sector strategic pentru statul român”, precizează inițiatorii în document

Senatorii o mai acuză pe Țoiu că ar fi transformat diplomația românească într-o formă de „activism ideologic”, inclusiv prin poziționări publice critice la adresa conducerii Statelor Unite, principalul aliat strategic al României. „Diplomația nu se face cu sloganuri și postări pe rețelele sociale”, se arată în textul moțiunii.

Inițiatorii mai susțin că România ar fi avut posibilitatea de a bloca sau întârzia adoptarea acordului, inclusiv prin abținere, dar a ales să susțină controversatul acord UE-Mercosur, contestat de o parte a fermierilor europeni, fără a negocia sau a utiliza pârghiile politice disponibile, spre deosebire de alte state membre, precum Franța sau Belgia.

„Prin această decizie, câștigă industriile altora și pierde fermierul român”, mai afirmă semnatarii moțiunii, care cer Senatului să transmită un „semnal politic clar” împotriva modului în care este gestionată politica externă.

