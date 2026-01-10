Recent, fostul premier al României, actualmente deputat, Victor Ponta, a spus că ministrul Radu Miruţă este obligat să explice ce face cu banii românilor. Atins de spusele acestuia, şeful Apărării spune că Ponta „nu mai poate avea nici măcar un weekend liniștit fără grija mea.”

Pentru că avea ceva timp liber, ministrul Radu Miruţă s-a gândit să-i răspundă, pe facebook, lui Victor Ponta, pentru că acesta din urmă i-a amintit că e obligat să explice românilor ce face cu banii lor, atunci când decide să-i dea Ucrainei. La rândul său, Miruţă i-a amintit lui Ponta că a fost numit cândva „Micul Titulescu” şi că nu se ridică la un „comportament demn de acel nume”.

„Poate își amintește că a fost alintat cândva cu un apelativ care ar fi trebuit să-l oblige la un comportament demn de acel nume. Doar că modul în care s-a comportat, a tot mințit și în final a eșuat, l-au lăsat și fără apelativ. Până se mai gândește ce l-a îndepărtat de acel apelativ, poate lămurește prin ce buzunare a mascat banii publici tocați în campania electorală, fiindca cei 50 milioane dați de guvern in interesul României sunt publici, nu la secret cum își tot hrăneste domnul Ponta creșterea nasului cu minciuni. Adevărul este singura armă a omului de stat care nu se tocește niciodată, spunea un mare om politic, iar dumneavoastra, domnule Ponta, nu ați avut-o niciodată.”

Miruţă mai spune despre Ponta că „a fost, cândva, speranța multor oameni „, dar acum este cineva care „alege să îmbătrânească politic fără eleganță”.

„Văd că un fost premier al României nu mai poate avea nici măcar un weekend liniștit fără grija mea. Și, totuși, pare că nu a înțeles nici până astăzi un lucru simplu: banii obținuți din muncă cinstită, prin contract de muncă transparent, sunt un mod normal și onest de a face bani. A fost, cândva, speranța multor oameni din această țară – un premier tânăr, un lider politic de la care se așteptau lucruri mari. E trist să vezi cum, în loc să crească în statură, cineva alege să îmbătrânească politic fără eleganță.”

