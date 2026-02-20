Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei: „Susținem o cooperare mai strânsă între UE, NATO și Japonia pentru a apăra democrația”

Ilie Bolojan susține un discurs la recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei, în prezența ambasadorului Japoniei.

„Vedem oportunități concrete în industrie, energie tehnologie și cercetare: de la energie nucleară și regenerabilă, de la inteligență artificială și digitalizare. Centrul pentru optică de la Măgurele arată că putem dezvolta proiecte împreună.

Trăim o perioadă complicată din punct de vedere al securității. Susținem o cooperare mai strânsă între UE, NATO și Japonia pentru a apăra democrația și regulile care stau la baza securității internaționale”, a transmis Bolojan.