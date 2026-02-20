Rapid întâlnește formația Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii.

Rareş George Vidican va oficial derby-ul bucureștean, la care sunt așteptați în jur de 20.000 de spectatori.

S-a stabilit cine va fi la centru la derby-ul Rapid – Dinamo! Avem declarațiile celor doi antrenori

Vidican va fi ajutat la cele două linii de George Florin Neacşu şi Alexandru Cerei.

În camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Sebastian Eugen Gheorghe, arbitru de rezervă va fi Andrei Moroiţă, iar Irina Mîrţ va fi observator.

La startul derby-ului dintre Rapid și Dinamo termometrele vor arăta – 2 grade Celsius, fiind în vigoare un cod galben de ninsori și viscol.

„Urmează un meci important pentru noi, mai ales că venim după o perioadă mai puțin bună. Momentul nostru nu e bun, trebuie să recunoaștem. Dar asta trebuie să fie o motivație în plus pentru toți, începând cu mine și până la jucători. Derbyurile sunt meciuri importante și mereu există o motivație foarte mare.

Dinamo e o echipă foarte bună, a demonstrat-o. Trebuie să ne ridicăm la nivelul celor de la Dinamo și chiar peste. Am făcut-o în tur, o putem face și acum. Sunt importante întâlnirile directe din trecut, dar trebuie să recunoaștem și momentul în care suntem. Trebuie să arătăm altfel mâine, din toate punctele de vedere”, a declarat tehnicianul rapidist Costel Gâlcă.

Fundașul Lars Kramer, revenit după o accidentare, poate evolua în derby-ul cu Dinamo. De asemenea, este posibil ca și portarul Marian Aioani să poată intra sâmbătă seara.

Kopic: „Echipa este într-o formă foarte bună, energia este bună”

„Echipa este într-o formă bună. Suntem mulțumiți că, după obiectivele noastre de bază, am ajuns într-o altă fază a Cupei României și că am ajuns în play-off, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Acum mai avem alte trei meciuri. Primul este cu Rapid, este un derby, este un alt meci important pentru noi.

Echipa este într-o formă foarte bună, energia este bună, suntem conectați și suntem pregătiți mâine să ieșim pe teren, să luptăm.

Avem mereu aceeași idee, să pregătim jocul, să dăm totul pentru a câștiga și să obținem alte trei puncte. Pentru mine, în derbyuri, niciodată nu poți spune că cineva este favorit. Rapid nu a evoluat la nivelul așteptărilor lor în ultimele câteva meciuri. În derby este mereu un meci în care au oportunitatea să schimbe lucrurile pentru ei.

Când analizez prestațiile noastre, suntem buni, suntem stabili, ne descurcăm bine. Zona în care putem fi mai buni și în care ne putem îmbunătăți este legată de marcarea din ocaziile pe care le avem, pentru că avem multe situații în careu în care trebuie să reacționăm mai bine. Dar este greu de spus care echipă este favorită în astfel de jocuri”, a declarat Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo.