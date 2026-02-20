WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi dispus elaborarea unui nou plan militar pe termen de trei ani, pe fondul scepticismului față de perspectivele negocierilor cu Rusia, relatează jurnalistul Wall Street Journal Bojan Pancevski, citând surse de la Kiev.

Potrivit acestuia, decizia ar fi fost discutată într-o reuniune restrânsă a șefului statului cu cei mai apropiați consilieri, după Conferința de Securitate de la Munchen.

Jurnalistul notează că „din anumite motive, Zelenski nu mai este dispus să negocieze cu adevărat”, menționând că cei prezenți au fost șocați de declarațiile sale.

„A spus-o clar. Toți au fost șocați. Bineînțeles, nimeni nu dorește încă trei ani de război. Până acum, ei lucrau, practic, la un plan de a anunța alegeri și un referendum la sfârșitul primăverii sau începutul verii, pentru a supune la vot un posibil acord – oricare ar fi acesta – și a vedea dacă alegătorii îl vor accepta.

Și brusc, Zelenski face un viraj intern de 180 de grade și spune: toate acestea sunt prostii, trebuie să ne pregătim pentru un război lung. Acest lucru mă face și mai sceptic, deoarece pare că, din anumite motive, el nu mai este dispus să negocieze cu adevărat. Nu știu care este motivul. Îi cunosc pe cei trei consilieri apropiați ai săi – ei înșiși nu știau sau, dacă au știut, nu mi-au spus de ce și-a schimbat poziția”, a spus el într-un podcast pe Spotify.

Jurnalistul a sugerat că motivul acestui viraj ar putea fi declarația lui Trump că aceasta este ultima lui ofertă și că nu va exista una mai bună, iar pentru Zelenski acest lucru nu a fost suficient pentru a fi de acord cu cedarea unor teritorii.

Autoritățile ucrainene au respins informațiile

Biroul Prezidențial al Ucrainei a dezmințit relatările media potrivit cărora Volodimir Zelenski ar fi ordonat pregătirea țării pentru încă trei ani de război după presupusa eșuare a negocierilor de pace cu Rusia, transmite The New Voice of Ukraine.

Dmitro Litvin, consilier în comunicare al președintelui, a catalogat informațiile drept „false” și a declarat pentru presă, vineri, că nu a existat niciun fel de discuție și nicio instrucțiune de acest gen: „Nu a existat nicio conversație cu consilierii despre un război de încă trei ani și nicio negativitate legată de negocieri. Este doar un fake prostesc”.

