Mesajul ambasadorului Japoniei: „Parteneriatul nostru cu România este mai important ca niciodată” 

Ambasadorul Japoniei în România, E.S. Katae Takashi și prim-ministrul Ilie Bolojan susțin discursuri la recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei.

„Stăm ferm alături de România în sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei Rusiei. În aceste vremuri, parteneriatul nostru cu România este mai important ca niciodată.

Anul trecut, Japonia le-a urat bun-venit lui Nicușor Dan și lui Ilie Bolojan. Parteneriatul nostru este vizibil în proiecte concrete.

Știința și tehnologia evoluează. De asemenea, acum trei zile Japonia a semnat un memorandum bilateral la Măgurele.”

La finalul discursului ambasadorul E.S. Katae Takashi a mulțumit în limba română publicului: „Mulțumesc pentru atenție”, a precizat acesta.