CTP și-a pierdut speranța în relația România – SUA, după vizita lui Nicușor Dan: „Mi-e rușine de rușinea lui”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică modul în care mass-media propagandiștilor prezidențiali a prezentat deplasarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul de Pace de la Washington, ca un adevărat succes. Gazetarul consideră că interacțiunea dintre Nicușor Dan și Trump, sau Marco Rubio, a fost mai degrabă rușinoasă.

„Fentestic!

„Mi-e rușine de rușinea lui”. Zicala asta românească mi-a venit în minte în vreme ce mă uitam la sforțările plug în trotuar ale televiziunilor de știri de a zugrăvi deplasarea președintelui Dan la menajeria de dictatori a regelui Trumpf ca pe un triumf”, precizează CTP într-o postare pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra modului în care președintele Nicușor Dan a fost tratat de Marco Rubio și Trump la Washington. Secretarul de stat american a schimbat câteva vorbe cu președintele român pe hol. Șeful de stat român a avut cea mai nefericită experiență chiar cu președintele Trump, pentru că atunci când a vrut să dea mâna cu el, Nicușor Dan a fost îndepărtat de un bodyguard.

Însă prim-ministrului Den nu are de ce să-i fie rușine. A fost decent și sincer, nu a încercat să facă din rahat bici. Marele „súmit”, cu accent pe prima silabă, cu Marco Rubio, vânturat ca sigur de propagandăii prezidențiali, a fost o încrucișare pe hol, cu câteva vorbe schimbate – „de politețe”, cum le-a caracterizat chiar Nicușor. Toate „bilateralele”, inclusiv cu Trump, au fost la fel, cum au arătat toate fotografiile făcute fără AI: pe hol și scurtissime. Cu Trump, a încercat să prelungească momentul „de politețe”, dar a fost zgornit de un agent din unitatea de protecție. Între timp, televizoarele titrau în neștire: „N. Dan va dezvălui ce a discutat cu Donald Trump”, „România, implicată în marile decizii ale liderilor mondiali”, „SUA-România, next level”, „Turcia, Egiptul, Arabia Saudită vor lua cuvântul după președintele Nicușor Dan””, precizează Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul atrage atenția asupra modului în care Donald Trump a declarat despre români că sunt „fantastici”, neavând nimic specific de adăugat.

Românii sunt „fentestic”, prim-ministrul Den e și el „fentestic”, toți cei care au venit la sfeștania Clubului Său sunt „fentestic”, ba chiar și cei care nu au venit, căci vor veni și ei, curând. Președintele SUA nu obosește să plimbe prin gură, de zeci de ori, cuvintele care îi plac la gust.