Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță și reabilitarea Școlii Gimnaziale „I.G. Duca” din Sectorul 5, la solicitarea primarului Vlad Popescu Piedone. Decizia vine după ani de blocaje administrative și proceduri întârziate, iar mesajul transmis de Ciucu a inclus și o replică tăioasă la adresa tatălui edilului de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone.

Autorizație deblocată după ani de stagnare

Potrivit declarației lui Ciprian Ciucu, documentația pentru autorizarea lucrărilor era „prost întocmită” și blocată de mai mulți ani.

„Dl. primar Piedone Jr. m-a rugat să îl ajut și să deblocăm autorizația de construire pentru punerea în siguranță și reabilitarea Școlii I.G. Duca, din Sectorul 5. Documentația de autorizare a construcțiilor era prost întocmită și era blocată de mai mulți ani”, a transmis Ciucu.

Acesta a explicat că serviciul arhitectului-șef din cadrul Primăriei Capitalei a convocat responsabilii din Sectorul 5 și le-a indicat clar ce trebuie completat pentru ca autorizația să poată fi emisă legal.

„Tocmai ce am semnat autorizația”, a anunțat primarul.

Edilul a subliniat că a discutat cu părinți și profesori ai unității de învățământ, care își doresc revenirea cât mai rapidă a copiilor în școala lor.

„Este doar normal să ajuți alte primării în activitatea lor, o faci pentru oameni”, a punctat Ciucu.

Piedone Jr.: „Sectorul 5 merge mai departe!”

La rândul său, primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat începerea lucrărilor la Școala Gimnazială „I.G. Duca”, situată pe Șoseaua Panduri.

„După ani de așteptare, blocaje birocratice și demersuri administrative, am reușit să deblocăm lucrările de consolidare ale Școlii Gimnaziale «I.G. Duca» din Sectorul 5!”, a transmis acesta.

Piedone Jr. a precizat că a solicitat o discuție directă cu primarul general al Capitalei, în urma căreia a fost obținut avizul necesar începerii lucrărilor. Deși documentația și finanțarea ar fi fost pregătite încă din 2023, autorizația de construire a fost blocată de proceduri administrative până în prezent, susține edilul Sectorului 5.

Școala este încadrată în clasa de risc seismic II, iar elevii au fost relocați în spații alternative pentru a continua cursurile în siguranță. În perioada următoare sunt programate lucrări de consolidare, reabilitare completă, dar și extinderea și modernizarea clădirii.

„Obiectivul meu este clar: elevii și profesorii să revină într-un spațiu sigur, modern și adaptat cerințelor actuale”, a declarat Vlad Popescu Piedone, mulțumindu-i lui Ciprian Ciucu pentru sprijin.

Mesaj cu subînțeles pentru Piedone Sr.

Dincolo de colaborarea dintre cei doi primari, Ciprian Ciucu a ținut să răspundă și atacurilor recente venite din partea lui Cristian Popescu Piedone.

„Cât despre atacurile gratuite din ultimul timp venite din partea lui Piedone Sr., ce pot să spun… Mi-a venit în minte o vorbă a bunicului meu, care îmi spunea «să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare». Domn, în sensul de boier…”, a afirmat Ciucu.

