Prima pagină » Știri politice » Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”

Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”

20 feb. 2026, 16:36, Știri politice
Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță și reabilitarea Școlii Gimnaziale „I.G. Duca” din Sectorul 5, la solicitarea primarului Vlad Popescu Piedone. Decizia vine după ani de blocaje administrative și proceduri întârziate, iar mesajul transmis de Ciucu a inclus și o replică tăioasă la adresa tatălui edilului de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone.

Autorizație deblocată după ani de stagnare

Potrivit declarației lui Ciprian Ciucu, documentația pentru autorizarea lucrărilor era „prost întocmită” și blocată de mai mulți ani.

„Dl. primar Piedone Jr. m-a rugat să îl ajut și să deblocăm autorizația de construire pentru punerea în siguranță și reabilitarea Școlii I.G. Duca, din Sectorul 5. Documentația de autorizare a construcțiilor era prost întocmită și era blocată de mai mulți ani”, a transmis Ciucu.

Acesta a explicat că serviciul arhitectului-șef din cadrul Primăriei Capitalei a convocat responsabilii din Sectorul 5 și le-a indicat clar ce trebuie completat pentru ca autorizația să poată fi emisă legal.

„Tocmai ce am semnat autorizația”, a anunțat primarul.

Edilul a subliniat că a discutat cu părinți și profesori ai unității de învățământ, care își doresc revenirea cât mai rapidă a copiilor în școala lor.

„Este doar normal să ajuți alte primării în activitatea lor, o faci pentru oameni”, a punctat Ciucu.

Piedone Jr.: „Sectorul 5 merge mai departe!”

La rândul său, primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat începerea lucrărilor la Școala Gimnazială „I.G. Duca”, situată pe Șoseaua Panduri.

„După ani de așteptare, blocaje birocratice și demersuri administrative, am reușit să deblocăm lucrările de consolidare ale Școlii Gimnaziale «I.G. Duca» din Sectorul 5!”, a transmis acesta.

Piedone Jr. a precizat că a solicitat o discuție directă cu primarul general al Capitalei, în urma căreia a fost obținut avizul necesar începerii lucrărilor. Deși documentația și finanțarea ar fi fost pregătite încă din 2023, autorizația de construire a fost blocată de proceduri administrative până în prezent, susține edilul Sectorului 5.

Școala este încadrată în clasa de risc seismic II, iar elevii au fost relocați în spații alternative pentru a continua cursurile în siguranță. În perioada următoare sunt programate lucrări de consolidare, reabilitare completă, dar și extinderea și modernizarea clădirii.

„Obiectivul meu este clar: elevii și profesorii să revină într-un spațiu sigur, modern și adaptat cerințelor actuale”, a declarat Vlad Popescu Piedone, mulțumindu-i lui Ciprian Ciucu pentru sprijin.

Mesaj cu subînțeles pentru Piedone Sr.

Dincolo de colaborarea dintre cei doi primari, Ciprian Ciucu a ținut să răspundă și atacurilor recente venite din partea lui Cristian Popescu Piedone.

„Cât despre atacurile gratuite din ultimul timp venite din partea lui Piedone Sr., ce pot să spun… Mi-a venit în minte o vorbă a bunicului meu, care îmi spunea «să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare». Domn, în sensul de boier…”, a afirmat Ciucu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță amenzi aplicate pentru deszăpezirea precară a străzilor. Câți bani s-au strâns din cele 6 sectoare

Ninsori abundente și intervenții în Capitală, anunțul primarului general: „Capitala nu este efectiv paralizată”

(P) Vlad Popescu Piedone: „La cabinetul din cadrul Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5 beneficiați de consultații complete”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan l-a „botezat” din nou pe secretarul de stat american, Marco Rubio. Președintele României susține că s-a întâlnit cu „Marc”. În trecut, i-a spus “domnu’ Ruby”
15:32
Nicușor Dan l-a „botezat” din nou pe secretarul de stat american, Marco Rubio. Președintele României susține că s-a întâlnit cu „Marc”. În trecut, i-a spus “domnu’ Ruby”
FLASH NEWS Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
14:40
Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
NEWS ALERT PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”
12:08
PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”
FLASH NEWS Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie
11:01
Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie
CONTROVERSĂ Imaginile care l-ar înfuria pe Trump. Nicușor Dan s-a așezat pe șapca suvenir primită înainte de începerea Consiliului Păcii
10:03
Imaginile care l-ar înfuria pe Trump. Nicușor Dan s-a așezat pe șapca suvenir primită înainte de începerea Consiliului Păcii
FLASH NEWS Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii: „Chestiuni de politețe”
09:25
Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii: „Chestiuni de politețe”
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Singura situație în care Poliția nu îți poate face nimic dacă treci pe roșu la semafor
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Eucaliptul curcubeu: arborele cu scoarță multicoloră care pare pictat manual
FLASH NEWS Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul
16:41
Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul
RELIGIE Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui
16:18
Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui
MILITAR Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
16:14
Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
POLITICĂ Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”
15:49
Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”
INEDIT ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro
15:48
ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe