Prima pagină » Știri externe » Scandal în guvernul britanic. Personalul administrației premierului Keir Starmer, forțat să se înscrie la un club de lectură „woke”

Scandal în guvernul britanic. Personalul administrației premierului Keir Starmer, forțat să se înscrie la un club de lectură „woke”

20 feb. 2026, 18:58, Știri externe
Scandal în guvernul britanic. Personalul administrației premierului Keir Starmer, forțat să se înscrie la un club de lectură „woke”

Un membru al cabinetului premierului britanic Keir Starmer a raportat că a fost obligat să se alăture unui club de lectură cu neconformitate de gen, ca parte a evaluării anuale.

Fiecare funcționar trebuia să meargă cel puțin o zi pe săptămână să practice o activitate de „incluziune” la vremea când Dame Antonia Romeo a condus Departamentul de Comerț Internațional, scrie  The Telegraph.

Ieri,  ea a fost numită de către premierul Keir Starmer Șefă a Serviciului Public. Este prima femeie în 110 de ani care ocupă această funcție.

Cine este „regina Woke” ?

Potrivit Daily Mail, Dame Antonia a mai fost la conducerea departamentului din 2017 până în 2021. De asemenea, a fost și funcționară în Ministerul de Interne. În vârstă de 51 de ani, era cunoscută drept „regina Woke” de către unii funcționari,  iar acum este Secretar de Cabinet și Șefa Serviciului Public după ce Keir Starmer l-a concediat pe Christ Wormald.

Ea le impunea funcționarilor să își crească nivelul de conștientizare a identităților non-binare. Fiecare angajat a fost informat să petreacă 20% din timp în îndeplinirea unor activități de „incluziune”, cum ar fi recrutarea de personal non-binar.  Nadhim Zahawi, fostul cancelar conservator care este acum membru al Reform, a spus că numirea Damei Antonia în funcția de secretar de cabinet a fost o „alegere bună”.

Unii funcționari o laudă

Un purtător de cuvânt al Biroului de Cabinet a declarat: „Obiectivele serviciului public sunt convenite între angajat și managerul său direct, nu cu secretarul permanent”. Dame Antonia a petrecut aproape un deceniu conducând departamente economice, de servicii publice și de securitate. Are o experiență de 25 de ani în serviciul poporului britanic, scrie publicația.

Dame Antonia s-a confruntat anterior cu acuzații de hărțuire legate de perioada în care a fost consul general la New York în 2017, înainte de a se alătura Departamentului de Comerț Internațional, dar a fost achitată de Biroul de Cabinet.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Dan Dungaciu explică de ce este PERICULOASĂ mișcarea Woke: “Vrea să distrugă lumea actuală“

Recomandarea video

Citește și

PACE ÎN UCRAINA WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile
18:12
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile
FLASH NEWS Lovitură de teatru în SUA. Curtea Supremă americană desființează majoritatea tarifelor vamale ale lui Trump. Ce urmează
18:07
Lovitură de teatru în SUA. Curtea Supremă americană desființează majoritatea tarifelor vamale ale lui Trump. Ce urmează
EDUCAȚIE Merită să mai urmezi studii superioare în 2026? Mulți tineri iau în considerare să nu se mai înscrie la universități. Care sunt motivele
17:59
Merită să mai urmezi studii superioare în 2026? Mulți tineri iau în considerare să nu se mai înscrie la universități. Care sunt motivele
CONTROVERSĂ Disponibilizări masive la Nestlé. 16.000 de oameni pe care să își piardă locurile de muncă în întreaga lume
17:37
Disponibilizări masive la Nestlé. 16.000 de oameni pe care să își piardă locurile de muncă în întreaga lume
MILITAR Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
16:14
Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
CONTROVERSĂ Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
15:01
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Cancan.ro
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit temperatura ideală care reduce stresul în timpul somnului
UTILE Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
19:33
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
ALERTĂ Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
19:28
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
FLASH NEWS Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei: „Susținem o cooperare mai strânsă între UE, NATO și Japonia pentru a apăra democrația”
18:53
Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei: „Susținem o cooperare mai strânsă între UE, NATO și Japonia pentru a apăra democrația”
ULTIMA ORĂ Mesajul ambasadorului Japoniei: „Parteneriatul nostru cu România este mai important ca niciodată” 
18:45
Mesajul ambasadorului Japoniei: „Parteneriatul nostru cu România este mai important ca niciodată” 
FLASH NEWS CTP și-a pierdut speranța în relația România – SUA, după vizita lui Nicușor Dan: „Mi-e rușine de rușinea lui”
18:39
CTP și-a pierdut speranța în relația România – SUA, după vizita lui Nicușor Dan: „Mi-e rușine de rușinea lui”
ULTIMA ORĂ Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen ca să discute deblocarea PNRR-ului. Agenda premierului la Bruxelles
18:35
Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen ca să discute deblocarea PNRR-ului. Agenda premierului la Bruxelles

Cele mai noi

Trimite acest link pe