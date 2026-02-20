Scandal în guvernul britanic. Personalul administrației premierului Keir Starmer, forțat să se înscrie la un club de lectură „woke”

Un membru al cabinetului premierului britanic Keir Starmer a raportat că a fost obligat să se alăture unui club de lectură cu neconformitate de gen, ca parte a evaluării anuale.

Fiecare funcționar trebuia să meargă cel puțin o zi pe săptămână să practice o activitate de „incluziune” la vremea când Dame Antonia Romeo a condus Departamentul de Comerț Internațional, scrie The Telegraph.

Ieri, ea a fost numită de către premierul Keir Starmer Șefă a Serviciului Public. Este prima femeie în 110 de ani care ocupă această funcție.

Cine este „regina Woke” ?

Potrivit Daily Mail, Dame Antonia a mai fost la conducerea departamentului din 2017 până în 2021. De asemenea, a fost și funcționară în Ministerul de Interne. În vârstă de 51 de ani, era cunoscută drept „regina Woke” de către unii funcționari, iar acum este Secretar de Cabinet și Șefa Serviciului Public după ce Keir Starmer l-a concediat pe Christ Wormald.

Ea le impunea funcționarilor să își crească nivelul de conștientizare a identităților non-binare. Fiecare angajat a fost informat să petreacă 20% din timp în îndeplinirea unor activități de „incluziune”, cum ar fi recrutarea de personal non-binar. Nadhim Zahawi, fostul cancelar conservator care este acum membru al Reform, a spus că numirea Damei Antonia în funcția de secretar de cabinet a fost o „alegere bună”.

Unii funcționari o laudă

Un purtător de cuvânt al Biroului de Cabinet a declarat: „Obiectivele serviciului public sunt convenite între angajat și managerul său direct, nu cu secretarul permanent”. Dame Antonia a petrecut aproape un deceniu conducând departamente economice, de servicii publice și de securitate. Are o experiență de 25 de ani în serviciul poporului britanic, scrie publicația.

Dame Antonia s-a confruntat anterior cu acuzații de hărțuire legate de perioada în care a fost consul general la New York în 2017, înainte de a se alătura Departamentului de Comerț Internațional, dar a fost achitată de Biroul de Cabinet.

