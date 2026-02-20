Primăria Forotic din județul Caraș-Severin n-a avut fabuloasa sumă de 500 de lei să-și plătească internetul și a fost deconectată

Clădirea administrației publice din comuna cărășeană Forotic a fost deconectată de la Internet din cauza facturilor neplătite.

Primarul Alexandru Sporea a explicat că situația e generată de consilierii locali, care nu au ajuns la o înțelegere cu privire la nivelul taxelor și impozitelor, cu toate că s-au întâlnit în plen în repetate rânduri, iar asta face imposibilă colectarea vreunui leu de la cetățenii comunei, scrie expresdebanat.ro.

Prin urmare, nu se pot achita facturile pentru servicii, tăierea internetului fiind doar prima consecință a neînțelegerilor din Consiliul Local.

„Internetul Primăriei a fost deconectat din cauza celor două luni restante. Nu se poate efectua comunicarea adreselor prin e-mail! În această perioadă, activitatea instituției se desfășoară în regim de avarie. În anul 2026, administrația locală funcționează fără internet. Mulțumim Consiliului Local pentru înțelegere!”, a anunțat edilul-șef.

Cele două facturi însumează undeva la circa 1.000 de lei, iar achitarea măcar a uneia dintre ele ar fi evitat situația.

