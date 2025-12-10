Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea despre o posibilă respingere a reformei pensiilor speciale: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

Ilie Bolojan a discutat la podcastul Frindely Fire decizia CCR de a amâna pronunțarea cu privirea la modificarea condițiilor de pensionare a magistraților pentru data de 28 decembrie.

„Nu am date legate de motivele pentru care plenul Curții a decis această amânare. Azi a fost declarat constituțional pachetul fiscal. Componenta de magistrați e importantă, iar faptul că s-a dat un termen relativ scurt, important e să se soluționeze. Convingerea mea că propunerea respectă prevederile constituționale”

Întrebat ce va face, în contextul în care CCR va respinge a doua oară acest proiect, pe care Bolojan și-a asumta răspunderea, premierul a refuzat să răspundă.

„Am încredere că propunerea va fi validată. Nu iau în calcul astfel de ipoteze”.

Amintim faptul că Ilie Bolojan a anunțat că își va da demisia dacă CCR va respinge reforma pensiilor speciale.