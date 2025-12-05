Prima pagină » Știri politice » Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației

Olga Borșcevschi
05 dec. 2025, 15:54, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, despre indexarea pensiilor cu inflația. Șeful Executivului a subliniat că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației.

Întrebat dacă există vreo posibilitate ca anul viitor să fie indexate pensiile cu rata inflației, premierul Bolojan a spus că „deciziile care au fost luate pentru anul viitor nu pot fi schimbate cât timp nu există spații fiscale”.

„Dacă anul viitor evoluează într-o anumită măsură, anumite aspecte pot fi evaluate. Dar nu mi se pare normal să creez anumite așteptări”, a precizat Bolojan.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!

