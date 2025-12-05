Mercedesul vândut cu cel mai mare preț din lume. Cât costă cea mai scumpă mașină din istorie

Un automobil din 1955 a devenit, în anul 2022, cea mai scumpă mașină vândută vreodată, la prețul uriaș de 142.400.000 de dolari. Suma a surclasat orice record anterior și i-a făcut pe mulți experți să creadă că această performanță nu va fi depășită niciodată, scrie publicația Super Car Blondie.

În mai 2022, la lo licitație RM Sothebys, un model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé din 1955, unul dintre cele doar două exemplare care există, a fost cumpărat pentru 142,4 milioane de dolari de către un colecționar care și-a păstrat anonimatul.

Suma este de aproape trei ori mai mare decât prețul celui de-al doilea cel mai scump automobil din toate timpurile, iar unii specialiști au spus că acesta este un record „de neatins”.

Modelul vândut în 2022 este unul special, fiind proiectat de Rudolf Uhlenhaut, inginerul-legendă al Mercedes. Mașina avea, pentru anii 50, performanțe incredibile: viteză maximă: 180 mph (aprox. 290 km/h), dar și tehnologie derivată din cursele de Grand Prix, plus construcție aerodinamică extrem de avansată pentru epocă.

Cele două exemplare au fost create ca să concurez în raliul Carrera Panamericana din Mexic, dar cursa a fost anulată, iar mașinile nu au mai intrat niciodată într-o competiție oficială. Astfel că, ele au rămas în proprietatea Mercedes, păstrate în condiții perfecte vreme de aproape 70 de ani.

Modelul „Red”, cel care a fost scos la licitație, a ajuns în fața unui grup select de invitaț, într-o licitație private, organizată de RM Sothebys. A fost vândut imediat, la prețul de 142.400.000 de dolari.

În ce privște modelul „Blue”, acesta este expus la Muzeul Mercedes-Benz din Bad Cannstatt, Germania, unde a fost păstrat ca piesă de patrimoniu istoric al mărcii.

