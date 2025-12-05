Bolojan, întrebat dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de duminică: Nu ar trebui să aibă un efect direct asupra coaliţiei

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în condiţii normale, alegerile la orice primărie, fie ea şi Primăria Capitalei, nu ar trebui să aibă efect asupra coaliţiei de guvernare.

Întrebat dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a răspuns: „În condiţii normale, alegerile la o primărie, chiar şi la cea mai importantă primărie din România, nu ar trebui să aibă un efect direct asupra coaliţiei de guvernare, pentru că tot această coaliţie a stabilit când vor fi alegerile, aşa şi prevede legea într-adevăr, a stabilit data alegerilor şi s-a agreat o manieră civilizată de campanie. În ce măsură se derulează în această formă sau nu, asta judecaţi dumneavoastră şi cetăţenii.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei

Ghidul complet al votantului la alegerile la Primăria Capitalei. Cum votezi dacă ai viză de flotant