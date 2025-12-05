Prima pagină » Actualitate » „Tun” de 6 milioane de lei investigat de poliție. Una dintre „țintele” polițiștilor, North Bucharest Investments, condusă de afaceristul moldovean Vlad Musteață

„Tun” de 6 milioane de lei investigat de poliție. Una dintre „țintele” polițiștilor, North Bucharest Investments, condusă de afaceristul moldovean Vlad Musteață

05 dec. 2025, 17:29, Actualitate
„Tun” de 6 milioane de lei investigat de poliție. Una dintre „țintele” polițiștilor, North Bucharest Investments, condusă de afaceristul moldovean Vlad Musteață

Vineri, 5 decembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Această firmă are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fiind fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat deja declarații, în calitate de martor, și Michelle Nusco, un om de afaceri italian, liderul grupului Nusco, activ de mulți ani pe piața din România, scrie Mediafax.

Surse apropiate anchetei spun că Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a efectuat azi percheziții la sediul agenției imobiliare North Bucharest Investments, care este administrată de omul de afaceri moldovean Vlad Musteață. Perchezițiile au legătură cu o anchetă în ce privește un caz de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.

Conform surselor MEDIAFAX, polițiștii au pus în executare 25 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov.

Astfel, din datele și probele administrate până la ora actuală a reieșit faptul , în perioada ianuarie 2020 decembrie 2024, mai multe persoane ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.

În același timp, suspecții ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, chiar și sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei.

Surse Mediafax spun persoanele bănuite au fost identificate și urmează fie conduse la audieri.

North Bucharest Investments a fost desemnată, zilele trecute, ”Best Residential Real Estate Agency of the Year” la Gala CIJ Awards 2025, un eveniment în cadrul căruia și Michele Nusco i-a fost înmânat premiul la categoria Personality of the Year. Vlad Musteață controlează și compania ProImobil din Republica Moldova, acolo unde este cercetat pentru evaziune fiscală.

Vlad Musteață

Vlad Musteață

Cazul din Republica Moldova

Numele omului de afaceri a intrat deci în atenția autorităților din Republica Moldova. Într-un dosar instrumentat la Chișinău, Musteață și compania Proimobil au fost acuzați de evaziune fiscală în proporții mari. Instanța a dispus plata unei sume consistente către bugetul de stat, dar omul de afaceri nu a primit pedeapsă cu închisoarea, deoarece unele fapte au fost considerate prescrise. Musteață a contestat constant acuzațiile și a spus dosarul ar fi unul fabricat”, susținând că este victima unor interese politice și economice. Cazul este încă în proceduri de contestare.

Înainte de a avea business, Musteață a avut o carieră sportivă: este fost campion la rugby în Moldova și medaliat la Campionatul European, calități ce, spunea el, i-au modelat disciplina și spiritul de echipă, utile în antreprenoriat.

North Bucharest Investments pe piața din România

North Bucharest Investments este pe piața românească de câțiva ani, concentrându-se pe tranzacții cu apartamente și proiecte rezidențiale noi în zonele de nord ale Capitalei. Compania și-a prezentat public portofoliul ca fiind unul dintre cele mai dinamice de pe segmentul rezidențial mediu-plus și premium, raportând sute de tranzacții anual, dar și un volum de zeci de milioane de euro.

Anul trecut, volumul total al tranzacțiilor a crescut mult: aproape 1.300 de tranzacții, iar valoarea totală tranzacționată a atins 146 milioane euro.

Recent, NBI și-a diversificat portofoliul, lansând divizia de închirieri (NBI Rentals), gestionând apartamente, case, spații comerciale și birouri, un semnal că afacerile nu sunt orientate doar spre vânzări, ci și spre piața de chirii.

Autorul recomandă:

Apocalipsa din privat. Peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în 2025. 19.000 de români și-au pierdut deja locul de muncă

Recomandarea video

Citește și

LANSARE DE CARTE Cartierul Primăverii, „grădina secretă” a elitei roșii. Poveștile copiilor și nepoților celor puternici. Istoricul Lavinia Betea își lansează cartea
17:28
Cartierul Primăverii, „grădina secretă” a elitei roșii. Poveștile copiilor și nepoților celor puternici. Istoricul Lavinia Betea își lansează cartea
FLASH NEWS Casa Poporului, „fabrica de legi” a României, moare răpusă de legile fizicii. Clădirea emblematică a Capitalei se năruie bucată cu bucată
17:08
Casa Poporului, „fabrica de legi” a României, moare răpusă de legile fizicii. Clădirea emblematică a Capitalei se năruie bucată cu bucată
EXCLUSIV Susținătorii lui Kovesi îl presează pe președintele Nicușor Dan să se implice în schimbarea legii de numire a șefilor marilor parchete. Gândul prezintă strategia de influențare a numirilor pentru Ministerul Public și DNA, în pregătirea momentului din primăvara lui 2026
16:58
Susținătorii lui Kovesi îl presează pe președintele Nicușor Dan să se implice în schimbarea legii de numire a șefilor marilor parchete. Gândul prezintă strategia de influențare a numirilor pentru Ministerul Public și DNA, în pregătirea momentului din primăvara lui 2026
HOROSCOP Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical
16:56
Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical
Mediafax
Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Căsătorie forțată în familia Cioabă? / O minoră a adus pe lume un copil după o logodnă controversată / Fratele regelui Cioabă, cercetat penal
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
O întâlnire străveche a Soarelui cu alte două stele a schimbat pentru totdeauna Sistemul Solar
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a promulgat „legea Nordis”. Sumele de avans pentru locuințele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri
17:58
Nicușor Dan a promulgat „legea Nordis”. Sumele de avans pentru locuințele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri
ECONOMIE Germania crește pensiile de la 1 ianuarie 2026. O pensie în Berlin ajunge 48% din salariul mediu. În România nu vor fi indexate nici măcar cu inflația, a dat asigurări Bolojan
17:42
Germania crește pensiile de la 1 ianuarie 2026. O pensie în Berlin ajunge 48% din salariul mediu. În România nu vor fi indexate nici măcar cu inflația, a dat asigurări Bolojan
POLITICĂ Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili
17:40
Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili
INEDIT Macron a făcut sprint cu bodyguarzii după el în China. Președintele Franței a întâmpinat studenții ca o adevărată vedetă rock
17:33
Macron a făcut sprint cu bodyguarzii după el în China. Președintele Franței a întâmpinat studenții ca o adevărată vedetă rock
POLITICĂ Bolojan, întrebat dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de duminică: Nu ar trebui să aibă un efect direct asupra coaliţiei
17:09
Bolojan, întrebat dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de duminică: Nu ar trebui să aibă un efect direct asupra coaliţiei
DESTINAȚII Viktor Orban ironizează Parisul și promovează Budapesta ca pe cea mai „sigură” destinație europeană pentru turiști în perioada Crăciunului
17:01
Viktor Orban ironizează Parisul și promovează Budapesta ca pe cea mai „sigură” destinație europeană pentru turiști în perioada Crăciunului

Cele mai noi