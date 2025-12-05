Macron a făcut sprint cu bodyguarzii după el în China. Președintele Franței a întâmpinat studenții ca o adevărată vedetă rock

Chinezii l-au făcut pe Emmanuel Macron să alerge dintr-o parte în alta în ultima zi a vizitei sale. Ajuns în orașul Chengdu, președintele Franței a decis să se răsfețe cu „baie de mulțime“. Când a văzut câte persoane îl așteptau în fața Universității Sichuan, Macron a pornit într-o cursă nebunească cu gărzile sale de corp pentru a ajunge mai repede la admiratorii săi.

Agenții îmbrăcați în negru au părut luați prin surprindere, însă au reușit să țină pasul cu președintele care a alergat și a făcut salturi peste obstacolele apărute în cale.

Când a ajuns în mijlocul mulțimii, gărzile abia l-au mai putut scoate pe Macron din mulțimile care îl aclamau entuziasmate.

Potrivit rapoartelor din presa franceză, sute de studenți s-au adunat în spatele barierelor amplasate la Universitatea Sichuan în așteptarea lui Macron. Aceștia au scandat „Makelong” („Macron” în chineză). Unii chiar au declarat „Te iubesc”, în mijlocul agitației generale.

Întâmpinat cu aplauze entuziaste la intrarea în amfiteatru, Macron și-a cerut scuze că a sosit fără cravată, îmbrăcat în aceeași ținută casual pe care o purtase anterior la întâlnirea cu Xi Jinping, semn al „unui moment de prietenie”.

Meci de tenis cu Macron

Acesta nu a fost, însă, singurul moment sportiv a lui Macron de astăzi. Președintele a participat la un meci de tenis de masă cu jucătorul francez Felix Lebrun, în vârstă de 19 ani.

Echipa franceză de tenis de masă concurează în prezent la Cupa Mondială pe Echipe Mixte. Felix Lebrun a reușit să câștige două puncte, ieri, într-un meci cu o echipă chineză. Astfel, președintele a format un duo surprinzător cu tânărul de 19 ani din Montpellier împotriva a doi jucători locali.

Reamintim că Macron și-a început vizita în Chengdu cu o sesiune de jogging, în această dimineață. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

