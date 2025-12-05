Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili

Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili înainte de expirarea, la 1 aprilie 2026, a plafonării prețurilor la gaze. Premierul Bolojan afirmă că Ministerul Muncii va prezenta o informare completă până la finalul anului.

„Executivul analizează menținerea sprijinului pentru categoriile vulnerabile. Datele privind costurile totale ale subvențiilor se află la Ministerul Muncii, iar ministrul de resort va prezenta o informare la finalul anului. De altfel, numărul beneficiarilor a fost mai mic decât estimările inițiale”, a precizat Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze

BNR confirmă că reformele lui Bolojan au eșuat. Inflația ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu 8,8% anticipat iniţial