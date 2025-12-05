Prima pagină » Știri politice » Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili

Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili

Olga Borșcevschi
05 dec. 2025, 17:40, Știri politice
Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili

Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili înainte de expirarea, la 1 aprilie 2026, a plafonării prețurilor la gaze. Premierul Bolojan afirmă că Ministerul Muncii va prezenta o informare completă până la finalul anului.

„Executivul analizează menținerea sprijinului pentru categoriile vulnerabile. Datele privind costurile totale ale subvențiilor se află la Ministerul Muncii, iar ministrul de resort va prezenta o informare la finalul anului. De altfel, numărul beneficiarilor a fost mai mic decât estimările inițiale”, a precizat Ilie Bolojan.

