Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, despre proiectul privind pensiile magistraților și despre testul care va demonstra soliditatea coaliției de guvernare. Reamintim că tot vineri judecătorii Instanței Supreme (ÎCCJ) au decis cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

Magistrații au fost convocați de președintele Instanței supreme, Lia Savonea, pentru a-și exprima poziția, în cadrul Secțiilor Unite, în legătură cu noul proiect al pensiilor speciale de care beneficiază judecătorii și procurorii. Toți cei 102 judecători prezenți la ședință au votat pentru sesizarea CCR.

„Sper să se ajungă pe fond și să se constate că măsurile guvernului sunt corecte și constituționale”

„Soliditatea coaliției se va testa când vom ajunge la un vot pe o moțiune de cenzură. Cu toții avem o responsabilitate și o stabilitate politică este un nivel de bază. În ceea ce privește decizia ÎCCJ, eu sper că acest proiect respectă prevederile constituționale și, dacă data trecută, CCR a considerat că 10 zile nu au fost suficiente, acum, și prin concursul CSM, am respectat acest aspect care ține de avizare, chiar dacă a fost aviz negativ. Acum nu mai avem probleme de proceduri. Sper să se ajungă pe fond și să se constate că măsurile guvernului sunt corecte și constituționale”, a explicat Ilie Bolojan în conferința de presă.

Premierul Ilie Bolojan și-a asumat marți răspunderea în Parlament pe legea privind pensiile magistraților

Opoziția a depus deja o moțiune de cenzură, iar votul ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

Priectul de lege, care a făcut parte şi din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie instanţa a stabilit că este neconstiţuţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.

