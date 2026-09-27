Judecătoarea „Recorder” propusă pentru Ministerul Justiției explică de ce a acceptat provocarea lui Siegfried Mureșan

Fosta membră a Consiliului Superior al Magistraturii Andrea Chiș, propusă pentru funcția de ministru al Justiției în Guvernul Siegfried Mureșan, explică, într-o postare pe Facebook, motivele pentru care a acceptat nominalizarea. Chiș spune că, după ani în care a fost în opoziție în interiorul sistemului judiciar, a considerat că noua poziție îi poate permite să schimbe lucrurile pe care le-a criticat. Printre prioritățile sale se numără reforma Inspecției Judiciare, transparentizarea deciziilor administrative din instanțe și protecția mai mare a victimelor.

Andrea Chiș: „De la a stopa răul la a construi binele”

Andrea Chiș își începe mesajul printr-o retrospectivă a activității sale ca judecător și susține că, de-a lungul carierei, a fost de partea celor care au criticat problemele din sistem și au cerut schimbări.

„Toată viața mea de judecător am fost de acea parte a baricadei care a dat voce lucrurilor care nu mergeau bine, care aveau nevoie de schimbare, fie în viața instanței la care lucram, a colegilor, fie în funcționarea sistemului din care făceam parte”, scrie Chiș.

Fosta membră CSM susține că a condus o asociație profesională și că a reprezentat interesele colegilor atât în relația cu conducerile instanțelor, cât și în raport cu celelalte puteri ale statului.

„Am fost președinte de asociație profesională, reprezentând vocile colegilor care mi-au acordat încredere, dând glas dorințelor, nevoilor și valorilor lor, atât în interiorul sistemului judiciar (în raport cu conducerile instanțelor), cât și în afara acestuia, în relația cu celelalte puteri”, afirmă ea.

„În CSM, eram într-un organ colegial, iar poziția care ar fi trebuit să fie de decizie s-a transformat tot în una de opoziție”

Chiș vorbește apoi despre perioada petrecută în Consiliul Superior al Magistraturii și despre faptul că a făcut parte dintr-o minoritate atât în Plenul CSM, cât și în Secția pentru judecători.

„Am fost aleasă de majoritatea colegilor de la curțile de apel pentru a fi vocea lor în Consiliul Superior al Magistraturii. Nu e o întâmplare faptul că m-au ales mulți și dintre cei care au tăcut la întâlnirile cu ei din perioada campaniei pentru CSM”, spune aceasta.

Fosta membră CSM susține că poziția sa în Consiliu a rămas una de opoziție, chiar dacă, potrivit acesteia, numărul magistraților care o susțineau public era mai mare decât cel al celor care susțineau majoritatea.

„În CSM, eram într-un organ colegial, iar poziția care ar fi trebuit să fie de decizie s-a transformat tot în una de opoziție, făcând parte dintr-o minoritate în Plenul CSM și în Secția pentru judecători”, afirmă Chiș.

Aceasta face referire și la protestele magistraților din 2018 și la scrisoarea deschisă semnată, potrivit afirmațiilor sale, de peste 3.500 de judecători și procurori.

„Vocile critice au fost reduse, încet, încet, pas cu pas”

În postarea sa, Chiș susține că magistrații care criticau sistemul au ajuns să fie descurajați prin diferite forme de presiune.

„În același timp, vocile critice au fost reduse, încet, încet, pas cu pas, presiune cu presiune, refuz de promovare sau transfer ori acțiune disciplinară, la o asurzitoare tăcere”, scrie fosta membră a CSM.

Ea spune că tocmai acest context a determinat-o să susțină modificări privind promovarea judecătorilor și reforma Inspecției Judiciare.

„Pentru ei am acceptat această provocare. Pentru ei am propus, bunăoară, modificarea procedurilor în caz de promovare, inclusiv în ceea ce privește selecția și transparența componenței comisiilor de examinare, precum și reforma Inspecției Judiciare”, explică Andrea Chiș.

Ce spune că vrea să schimbe la Ministerul Justiției

Unul dintre motivele invocate pentru acceptarea funcției este situația justițiabililor. Chiș susține că tot mai mulți oameni ajung să aștepte perioade îndelungate pentru soluționarea cauzelor.

„Mi-am asumat nominalizarea pentru funcția de Ministru al Justiției și pentru justițiabilul care renunță tot mai mult la speranța de a primi o hotărâre judecătorească în cauza sa în termenul optim și previzibil sau cel puțin rezonabil prevăzut de lege”, afirmă ea.

Fosta membră CSM invocă și utilizarea instrumentelor digitale pentru reducerea volumului de muncă din sistemul judiciar.

„Aceasta se întâmplă în secolul XXI, când avem instrumente digitale care să ajute munca judecătorilor ṣi a procurorilor, a personalul din sistemul judiciar în general, putând să reducă volumul de muncă și efortul cerut fiecăruia”, scrie Chiș.

Chiș vrea modificarea regulilor privind repartizarea cauzelor

Printre măsurile pe care spune că le-a propus se află și interzicerea prin lege a blocării cauzelor de la repartizarea aleatorie.

„Am acceptat propunerea acestei funcții mai ales pentru justițiabil, pentru toți justițiabilii, propunând, printre altele, interzicerea prin lege a blocării cauzelor de la repartizarea aleatorie, așa cum dorește Secția pentru judecători a CSM”, afirmă Andrea Chiș.

Aceasta mai vorbește despre descentralizarea puterii în sistemul judiciar și despre transparența deciziilor administrative privind conducerea și organizarea instanțelor.

„Am propus descentralizarea puterii care a subordonat din interior sistemul judiciar și transparența deciziilor administrative privind conducerea și organizarea instanțelor”, spune ea.

Schimbarea completurilor și protecția victimelor, printre priorități

Andrea Chiș afirmă că a propus și publicarea și depunerea la dosar a deciziilor privind schimbarea completurilor de judecată. În același timp, aceasta spune că urmărește găsirea unor soluții pentru menținerea continuității completurilor atunci când un judecător părăsește instanța, dar rămâne în sistemul judiciar.

Pe lista sa se află și protecția victimelor.

„Am propus protecție mai mare victimelor, a celor care au și mai mare nevoie de susținerea noastră”, afirmă Chiș.

„Citiți Programul de guvernare și formați-vă propria părere”

Andrea Chiș le transmite celor interesați să consulte direct programul de guvernare înainte de a-și forma o opinie despre candidatura sa.

„Vă invit să citiți Programul de guvernare, cel puțin în paralel, dacă nu înaintea afirmațiilor celor care îl critică sau laudă chiar, și vă rog să vă antrenați gândirea critică și să vă formați propria părere, oricare ar fi aceea”, scrie aceasta.

Chiș explică și de ce a acceptat nominalizarea făcută de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

„Am acceptat nominalizarea pentru că vine de la un Prim Ministru desemnat pe care îl respect și pentru că toți cei trei membri ai coaliției de guvernare m-au propus, neputând fi, astfel, asociată cu nici unul anume dintre ei”, afirmă ea.

„Am simțit pentru prima dată că nu sunt în opoziție”

Fosta membră a CSM spune că acceptarea funcției reprezintă pentru ea o schimbare de poziție: de la criticarea problemelor sistemului la posibilitatea de a interveni asupra lor din interiorul Guvernului.

„Am acceptat pentru că am simțit pentru prima dată că nu sunt în opoziție, în minoritate, ci într-o poziție din care pot schimba ceva”, spune Andrea Chiș.

Aceasta susține că partidele din coaliția de guvernare au fost deschise față de propunerile sale și că intenționează să lucreze atât cu sistemul judiciar, cât și cu societatea civilă.

„Am acceptat pentru că cei din coaliția guvernamentală au acceptat, la rândul lor, găsind la ei o mare deschidere, ideile mele pentru ca lucrurile din sistemul judiciar să funcționeze spre binele atât al celor din interiorul său, cât, mai ales, al celor în slujba cărora el funcționează sau ar trebui să funcționeze: a justițiabililor, a victimelor, a societății”, mai scrie Chiș.