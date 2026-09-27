Sute de oameni au blocat Garvaghy Road din Portadown pentru a protesta față de un marș al Orange Order, o organizație protestantă unionistă. Parada a fost autorizată pentru prima dată în aproape 30 de ani. Premierul britanic Andy Burnham a cerut calm.

Protestatarii au blocat drumul

Sute de naționaliști și localnici s-au adunat pe Garvaghy Road, în Portadown, pentru a împiedica marșul Orange Order. Oamenii au blocat drumul pe care urma să treacă parada, iar poliția le-a cerut să se disperseze, potrivit Sky News.

Sursă Video: X / @PolitlcsGlobal

Protestatarii se opun marșului deoarece Garvaghy Road se află într-o zonă predominant naționalistă și catolică. În cursul dimineții, mai multe grupuri s-au adunat pe traseu, iar oamenii au rămas pe stradă în ciuda avertismentelor poliției.

Parada nu a fost anulată, dar nu era clar dacă va putea avea loc în condițiile în care traseul era blocat.

Marșul, permis pentru prima dată din 1998

Orange Order urma să parcurgă traseul tradițional de la Biserica Drumcree, prin Portadown și pe Garvaghy Road.

Marșul nu a mai fost permis pe acest traseu din 1998, după ani de proteste și confruntări între membrii Orange Order, localnici și forțele de securitate.

De această dată, Comisia pentru Parade a autorizat o paradă cu maximum 35 de membri ai organizației. Aceștia nu au voie să fie însoțiți de susținători sau de fanfare.

Orange Order a transmis că va respecta decizia și a cerut tuturor celor implicați să se comporte pașnic.

Liderii naționaliști s-au alăturat protestului

Prim-ministra Irlandei de Nord, Michelle O’Neill, și președinta Sinn Féin, Mary Lou McDonald, au mers la protestul de pe Garvaghy Road.

O’Neill a spus că locuitorii zonei „merită să trăiască liberi de hărțuire și intimidare sectară”.

„Ar trebui să fim cu toții atât de mândri de acești oameni. Ei au stat pe această stradă peste noapte, în apărarea propriilor drepturi. Au dreptul să trăiască liberi de ceea ce vedem în jurul nostru, această retraumatizare.”

Ea a spus că reluarea disputei de la Drumcree „pune sub semnul întrebării modul în care funcționează întregul proces de pace”.

McDonald a spus că oamenii s-au adunat pentru că sunt „furioși” și „devastați” de decizia de a permite marșul.

„Nu pot accepta ideea că cineva ar încerca să dea acest loc înapoi cu aproape 30 de ani și să readucă trauma pe care această comunitate a îndurat-o. Dar s-au adunat aici mai ales pentru că sunt absolut hotărâți ca acest lucru să nu se întâmple din nou, ca să nu existe cale de întoarcere, ci doar pași înainte.”

Burnham: „Facem apel la calm de toate părțile”

Premierul britanic Andy Burnham a cerut calm și a spus că nu vrea ca tensiunile să ducă la un regres în procesul de pace din Irlanda de Nord.

„Știu că este o situație tensionată. Facem apel la calm de toate părțile. S-au făcut progrese importante în Irlanda de Nord și nu vrem să vedem lucrurile mergând înapoi, așa că este, evident, o situație dificilă astăzi.”

Burnham a spus că a discutat cu secretarul de stat pentru Irlanda de Nord și că guvernul britanic își ia în serios responsabilitatea de a proteja Acordul din Vinerea Mare.

Guvernul britanic critică protestul

Secretarul de stat pentru Irlanda de Nord, Chris Bryant, i-a criticat pe politicienii care s-au alăturat protestatarilor.

„Nu cred că vreun politician ales ar trebui să sprijine un protest ilegal.”

Bryant a spus că decizia privind marșul aparține organismelor independente și instanțelor și că el nu poate opri o paradă decât dacă șeful poliției îi cere să intervină.

Și liderul Partidului Democrat Unionist, Gavin Robinson, a criticat-o pe Michelle O’Neill pentru participarea la protest.

„Datoria unui prim-ministru este să respecte deciziile legale, nu să inflameze opoziția față de acestea. Statul de drept nu se poate aplica doar atunci când Sinn Féin este de acord cu rezultatul. Instituțiile noastre se bazează pe respectul pentru poliție, instanțe și statul de drept.”

Guvernul Irlandei a transmis, la rândul său, că este „foarte îngrijorat” de situație și că monitorizează evoluția evenimentelor. Dublinul a cerut evitarea revenirii la diviziunile trecutului și a subliniat progresele făcute în cadrul Acordului din Vinerea Mare.