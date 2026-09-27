Comisia AUR pentru Investiții și Programe de Finanțare critică Programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan și susține că acesta nu oferă soluții concrete pentru problemele care blochează accesul la fondurile europene — întârzierile, birocrația și dificultățile administrative întâmpinate de beneficiari.
„Programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan nu oferă soluții suficiente pentru problemele care blochează accesul la fondurile europene: întârzierile, birocrația și dificultățile administrative întâmpinate de beneficiari. Programul vorbește despre finanțări și strategii, dar nu stabilește mecanisme concrete prin care banii europeni să ajungă mai repede la antreprenori, investiții și comunitățile locale”, se arată în comunicatul AUR.
Formațiunea susține că, în a doua jumătate a exercițiului financiar european, întârzierile în deschiderea liniilor de finanțare continuă să afecteze planurile de retehnologizare ale companiilor, și cere ca programul de guvernare să precizeze termene și mecanisme clare de deblocare a fondurilor.
„În a doua jumătate a exercițiului financiar european, întârzierile în lansarea ghidurilor și deschiderea liniilor de finanțare continuă să afecteze planurile de retehnologizare și investiții ale companiilor. În aceste condiții, un program de guvernare trebuie să precizeze nu doar ce își propune, ci și cum elimină blocajele, în ce termene și prin ce mecanisme simplifică accesul la finanțare”, transmite Comisia AUR pentru Investiții și Programe de Finanțare.
Partidul propune un pachet de șase măsuri pentru deblocarea finanțărilor europene, de la un calendar predictibil al apelurilor până la înființarea unui fond de garantare pentru comunitățile locale fără resurse pentru cofinanțare.
AUR conchide că prioritatea trebuie să fie transformarea efectivă a fondurilor europene în investiții și dezvoltare pentru economia românească, nu blocarea lor în birocrație.
„România are nevoie ca fondurile europene să ajungă efectiv în economie, la antreprenorii români și la comunitățile locale, nu să rămână blocate de birocrație și întârzieri. Prioritatea trebuie să fie deblocarea finanțărilor și transformarea lor în investiții, producție și dezvoltare pentru economia românească”, a transmis Departamentul de comunicare al Alianței pentru Unirea Românilor.