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AUR susține că Programul Siegfried Mureșan lasă fondurile europene blocate în birocrație. Cele 6 soluții propuse de partidul condus de George Simion

AUR susține că Programul Siegfried Mureșan lasă fondurile europene blocate în birocrație. Cele 6 soluții propuse de partidul condus de George Simion
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Comisia AUR pentru Investiții și Programe de Finanțare critică Programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan și susține că acesta nu oferă soluții concrete pentru problemele care blochează accesul la fondurile europene — întârzierile, birocrația și dificultățile administrative întâmpinate de beneficiari.

„Programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan nu oferă soluții suficiente pentru problemele care blochează accesul la fondurile europene: întârzierile, birocrația și dificultățile administrative întâmpinate de beneficiari. Programul vorbește despre finanțări și strategii, dar nu stabilește mecanisme concrete prin care banii europeni să ajungă mai repede la antreprenori, investiții și comunitățile locale”, se arată în comunicatul AUR.

AUR: întârzierile în lansarea ghidurilor afectează investițiile companiilor

Formațiunea susține că, în a doua jumătate a exercițiului financiar european, întârzierile în deschiderea liniilor de finanțare continuă să afecteze planurile de retehnologizare ale companiilor, și cere ca programul de guvernare să precizeze termene și mecanisme clare de deblocare a fondurilor.

„În a doua jumătate a exercițiului financiar european, întârzierile în lansarea ghidurilor și deschiderea liniilor de finanțare continuă să afecteze planurile de retehnologizare și investiții ale companiilor. În aceste condiții, un program de guvernare trebuie să precizeze nu doar ce își propune, ci și cum elimină blocajele, în ce termene și prin ce mecanisme simplifică accesul la finanțare”, transmite Comisia AUR pentru Investiții și Programe de Finanțare.

Cele 6 măsuri propuse de AUR 

Partidul propune un pachet de șase măsuri pentru deblocarea finanțărilor europene, de la un calendar predictibil al apelurilor până la înființarea unui fond de garantare pentru comunitățile locale fără resurse pentru cofinanțare.

  1. Crearea unui calendar predictibil al apelurilor, prin eliminarea amânărilor repetate în lansarea ghidurilor și deschiderea liniilor de finanțare.
  2. Negocierea în interes național a unor criterii de finanțare flexibile, adaptate realității economice din România, fără cofinanțări absurde sau condiții tehnice imposibile pentru antreprenori.
  3. Digitalizare integrală simplificată, prin înlocuirea solicitării de documente inutile cu o procedură operațională eficientă, pentru reducerea termenelor de evaluare și contractare.
  4. Garanția calendarului fix, prin introducerea de sancțiuni administrative directe pentru conducerile autorităților de management care amână apelurile cu mai mult de 30 de zile.
  5. Direcționarea banilor către producție și procesare, prin orientarea resurselor europene cu precădere spre independența energetică și alimentară.
  6. Asigurarea cofinanțării pentru comunitățile locale, prin înființarea unui Fond Național de Garantare a Proiectelor Comunitare pentru primăriile din mediul rural și asociațiile de producători locali.

AUR conchide că prioritatea trebuie să fie transformarea efectivă a fondurilor europene în investiții și dezvoltare pentru economia românească, nu blocarea lor în birocrație.

„România are nevoie ca fondurile europene să ajungă efectiv în economie, la antreprenorii români și la comunitățile locale, nu să rămână blocate de birocrație și întârzieri. Prioritatea trebuie să fie deblocarea finanțărilor și transformarea lor în investiții, producție și dezvoltare pentru economia românească”, a transmis Departamentul de comunicare al Alianței pentru Unirea Românilor.

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