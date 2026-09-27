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Șeful Cancelariei lui Bolojan îi urează succes lui Siegfried Mureșan în continuarea politicii premierului demis

Șeful Cancelariei lui Bolojan îi urează succes lui Siegfried Mureșan în continuarea politicii premierului demis
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Șeful Cancelariei Premierului, Mihai Jurca, a transmis pe Facebook un mesaj legat de votul de învestitură a Guvernului Mureșan, susținând că Parlamentul are ocazia să pună capăt crizei politice din ultimele cinci luni.

„Zilele următoare sunt decisive pentru soarta României. Parlamentul are oportunitatea de a pune, în sfârșit, capăt crizei politice în care țara noastră se află de mai bine de 5 luni”, a scris Mihai Jurca.

Ce așteptări are Jurca de la viitorul Guvern

Jurca susține că miza depășește simpla formare a unei echipe de miniștri și ține de modul în care România va răspunde așteptărilor oamenilor și provocărilor viitoare. În postarea sa, acesta a enumerat modernizarea statului, eliminarea privilegiilor și investițiile în infrastructură, educație și sănătate drept priorități.

„Propunerea unui Guvern condus de Siegfried Mureșan deschide un moment important pentru România. Dincolo de formarea unei echipe competente și profesioniste, miza este felul în care țara noastră va răspunde așteptărilor oamenilor și provocărilor anilor care urmează. Viitorul Guvern trebuie să continue modernizarea statului, eliminarea privilegiilor și dezvoltarea sustenabilă, care să producă impact real în viața de zi cu zi. Acest mandat cere responsabilitate, seriozitate și curajul de a duce lucrurile la capăt. Avem nevoie de instituții care lucrează în folosul oamenilor, de servicii publice mai bune, de investiții în infrastructură, educație și sănătate și de o economie care creează locuri de muncă și oportunități în toate regiunile țării”, a transmis Jurca.

Jurca vrea continuarea reformelor lui Bolojan

Șeful Cancelariei Premierului afirmă că reformele începute de Guvernul Bolojan trebuie continuate, iar România trebuie să rămână ancorată în parteneriatele sale externe — Uniunea Europeană, NATO și relația strategică cu Statele Unite.

„Eforturile de reformă și proiectele de modernizare începute de Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie continuate, păstrând direcția către un stat mai eficient și mai apropiat față de cetățeni, fără privilegii și sinecuri. În același timp, România trebuie să rămână fermă în angajamentele sale internaționale. Uniunea Europeană este spațiul în care ne dezvoltăm împreună cu partenerii noștri, iar NATO este pilonul central al securității noastre. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii este esențial pentru apărarea intereselor României, pentru securitatea transatlantică și pentru aprofundarea cooperării economice și tehnologice”, a mai scris Jurca.

Mesajul se încheie cu urări de succes adresate lui Siegfried Mureșan pentru votul de învestitură din Parlament.

„Mult succes candidatului pentru funcția de prim-ministru Siegfried Mureșan! România poate merge înainte cu încredere. Viitorul ei se construiește prin muncă, profesionalism și responsabilitate. Am încrederea că, împreună, putem transforma provocările cu care astăzi ne confruntăm în oportunități în beneficiul tuturor românilor”, a conchis Mihai Jurca.

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