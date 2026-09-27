Fostul ministru al Economiei și fost secretar general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, critică Programul de guvernare Mureșan și susține că unele dintre măsurile prevăzute în document ar putea dezavantaja companiile românești.

„Pun pariu că unii dintre miniștri propuși nu înțeleg ce au scris în Programul de guvernare Mureșan”, a transmis Oprea, duminică, pe Facebook.

Oprea: finanțarea orientată spre export ar exclude companiile românești

Fostul ministru atrage atenția asupra prevederii potrivit căreia majoritatea schemelor de ajutor de stat vor fi țintite pentru creșterea exporturilor, un model pe care îl consideră dezavantajos pentru firmele autohtone, în condițiile în care marea majoritate a exporturilor mondiale sunt realizate de companii multinaționale.

„Ar putea suna interesant, ar putea fi și un model economic orientarea spre export. Însă, UNCTAD spune că aproximativ 80% din exportul mondial este făcut de companiile multinaționale. Asta înseamnă excluderea companiilor românești de la finanțare prin scheme de ajutor de stat”, susține Oprea.

Acesta consideră că obiectivul programului ar fi trebuit să fie echilibrarea balanței comerciale, inclusiv prin susținerea consumului de produse românești, iar schemele de ajutor de stat ar fi trebuit direcționate și către companiile cu capital românesc.

„Ar fi putut fi echilibrarea balanței comerciale, care se poate face și prin cumpărarea produselor din piața internă. Și atunci schemele de ajutor de stat ar fi fost direcționate și către companii cu capital românesc, pentru dezvoltarea de capacități de producție în România. Așa a procedat PSD”, afirmă fostul ministru.

Riscul exportului de materii prime neprocesate

Oprea avertizează și asupra riscului ca finanțarea exporturilor, fără criterii legate de valoarea adăugată a produselor, să favorizeze exportul de materii prime în detrimentul produselor procesate, cu efecte negative asupra contribuției fiscale a companiilor la economia românească.

„Dacă finanțezi doar exporturile, fără să adaugi sintagma produse cu valoare adăugată, riști să dai subvenții ca materia primă să plece din România și nu produsul prelucrat, care are valoare adăugată mare”, spune Oprea.

„În aceste condiții, amprenta fiscală pe care o lasă o astfel de companie în economia românească este minimă, în ciuda condițiilor de menținere a unor locuri de muncă”, a mai transmis Ștefan-Radu Oprea.