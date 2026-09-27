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Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan

Flavius Niculescu
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat pe Facebook la zvonurile privind o presupusă implicare a Statelor Unite în demiterea fostului premier Ilie Bolojan, calificând teoria drept o manipulare grosolană. Acesta susține că nu americanii, ci peste 88% dintre români au cerut plecarea lui Bolojan, nemulțumiți de modul în care acesta a guvernat.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs. Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard!”, a scris Sorin Grindeanu.

Grindeanu îi acuză de „trădare de țară” pe cei care îl critică

Liderul PSD afirmă că cei care îl acuză de „blat cu americanii” sunt, de fapt, adevărații trădători de țară. Acesta enumeră o serie de decizii pe care le consideră dăunătoare pentru România: împrumuturile contractate prin programul SAFE în favoarea unei singure companii străine, cererea de suspendare a fondurilor europene, închiderea capacităților energetice prevăzută în PNRR, blocarea finalizării hidrocentralelor și votul împotriva fermierilor români la Bruxelles.

„Cu tupeu, adevărații trădători de țară mă acuză de «blat cu americanii». Dar cine sunt ei?! Unii care au împrumutat cu dobândă, pe 40 de ani, miliarde prin programul SAFE. Totul pentru a da contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale. Unii care au cerut suspendarea fondurilor europene pentru România de supărare că favoritul lor, un condamnat definitiv, urmează să își piardă postul.

Unii care au pus cu mâna lor în PNRR închiderea capacităților energetice ale României, când toată Europa a revenit la cărbune. Unii care au militat constant pentru blocarea finalizării hidrocentralelor care ar produce energie mai ieftină și, culmea, regenerabilă pentru români. Unii care au votat la Bruxelles împotriva fermierilor români și care au cerut condiționarea fondurilor pentru agricultura românească”, a transmis președintele PSD.

Grindeanu se declară „pro-american” și acuză fostul Guvern de subminarea relației cu SUA

Sorin Grindeanu susține că este un susținător al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și al apartenenței României la Uniunea Europeană, acuzând în același timp fostul Guvern Bolojan că a afectat relația cu Washingtonul, inclusiv prin declarațiile unor oficiali privind reactoarele de la Doicești.

„Eu sunt pro-român! Și tocmai de aceea susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO. La fel cum cred în apartenența noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată. În schimb, toată această gașcă de semidocți și incompetenți, din Guvernul demis Bolojan, a subminat constant relația cu SUA, dovada supremă fiind bâlbâiala ridicolă cu reactoarele de la Doicești”, a scris liderul social-democrat.

Grindeanu mai afirmă că oficiali precum Oana Gheorghiu și premierul desemnat Siegfried Vasile Mureșan au criticat public administrația de la Washington, iar relația cu SUA ar trebui să se dezvolte prin atragerea de investiții în România.

PSD nu votează Guvernul Mureșan

Președintele PSD conchide că formațiunea sa nu va vota Guvernul condus de Siegfried Vasile Mureșan, susținând că partidul își dorește un executiv „pro-român”.

„Această nouă tentativă de manipulare din ultimele 48 de ore ne convinge cu atât mai mult că nu putem susține un Guvern clădit pe minciuni și incompetență! Cam atât despre trădare națională. În rest, rămâne cum am stabilit: PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan! PSD votează un guvern pro-român!”, a încheiat Sorin Grindeanu.

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