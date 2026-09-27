Siegfried Vasile Mureșan le-a transmis miniștrilor propuși pentru cabinetul său mai multe „scrisori de misiune”, prin care ar intenționa să clarifice obiectivele fiecărui minister.

Mureșan susține că își propune construirea unei „Românii prospere, moderne, drepte și sigure”, în care statul să fie în serviciul cetățeanului, iar schimbarea să înceapă chiar de la Guvern, exact cum promitea și Ilie Bolojan înainte să ocupe fotoliul de premier.

În documentele transmise, premierul desemnat a vorbit despre contextul dificil în care ar urma să preia guvernarea, de la majorarea taxelor la conflictele militare care afectează economia globală.

Cei 4 piloni despre care vorbește Mureșan

Mureșan invocă 4 piloni ai guvernării sale, în care vorbește despre „o Românie modernă”, cu mai puțină birocrație și servicii publice de calitate, „o Românie prosperă”, în care munca ar urma să permită un trai mai bun, nu doar acoperirea cheltuielilor curente, „o Românie dreaptă”, în care legea să fie aceeași pentru toți, și „o Românie sigură”, prin care invocă protecția cetățenilor, apărarea țării și parteneriatele cu NATO și UE.

Mureșan le mai cere miniștrilor săi reducerea cheltuielilor nejustificate și gestionarea cumpătată a banului public, subliniind că taxele și impozitele sunt rezultatul muncii oamenilor.

Ce misiuni a trasat Mureșan?

Afaceri Interne (Mircea Abrudean, viceprim-ministru) — Transformarea MAI într-un sistem integrat de siguranță publică: Poliția Română va include Poliția de Frontieră și Poliția locală; se delimitează clar atribuțiile Poliție-Jandarmerie; apare Autoritatea Națională pentru Servicii Publice (pașapoarte, evidența persoanelor, permise, imigrări) cu ghișeu unic digital; restructurare a aparatului central și modernizare a dotărilor.

Apărare Națională (Radu Miruță, viceprim-ministru) — Investiții graduale până la 5% din PIB; Plan multianual de înzestrare și Programul „Armata României 2040”; consolidarea prezenței americane și aliate, Parteneriatul Strategic cu SUA; industrie națională de apărare conectată la SAFE 2, PESCO, EDF; rol crescut la Marea Neagră.

Agricultură și Dezvoltare Rurală (Tanczos Barna, viceprim-ministru) — Susținerea sectorului agricol prin măsuri de sprijin, în paralel cu angajamentul UDMR pentru nemajorarea taxelor și reducerea TVA la 19%.

Justiție (Andreea Chiș) — Reguli previzibile pentru cariera magistraților, concursuri transparente, repartizare aleatorie efectivă a dosarelor, limitarea delegărilor/detașărilor, reformarea CSM cu vot direct al corpului profesional, limitarea intervențiilor procurorilor ierarhic superiori, dosar electronic unic (ECRIS V).

Finanțe (Alexandru Nazare) — Reducerea deficitului fără taxe noi, prin cheltuieli mai bine țintite și colectare mai bună; menținerea cotei unice; revenirea TVA la 19% când bugetul permite; rectificare bugetară în 30 de zile de la învestire.

Afaceri Externe (Oana Țoiu) — România pro-europeană și transatlantică: consolidarea rolului în UE/NATO, Parteneriat Strategic cu SUA, apărarea intereselor la negocierea bugetului european 2028-2034, aderare la OCDE, revenirea în Visa Waiver.

Sănătate (Oana Gheorghiu) — Finanțarea spitalelor pe baza serviciilor efectiv furnizate; CNAS devine „cumpărător strategic”; extinderea îngrijirilor paliative; digitalizare (dosar unic); prevenție ca prioritate, de la sănătatea maternă la sănătatea mintală.

Transporturi și Infrastructură (Cătălin Drulă) — Continuarea reformelor în domeniu, în contextul atragerii de investitori strategici (inclusiv americani) la Portul Constanța, Aeroportul Otopeni și TAROM.

Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație (Cseke Attila) — Reforma administrației publice, reducerea cheltuielilor nejustificate, reorganizare teritorială (inclusiv redimensionarea Parlamentului).

Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială (Raluca Turcan) — Eliminarea pensionării anticipate și a cumulului pensie-salariu la stat, reformarea ajutoarelor sociale condiționate de muncă/formare, flexibilizarea muncii cu timp parțial, combaterea muncii la negru, indexarea pensiilor/alocațiilor în 2027.

Investiții și Proiecte Europene (Dragoș Pîslaru) — Accesarea eficientă a fondurilor europene, fonduri care înlocuiesc împrumuturile în finanțarea deficitului.

Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism (Irineu Darău) — Continuarea reformei companiilor de stat (rating A-E, listări la bursă, privatizări/concesiuni pentru companiile ineficiente), integrare cu programul SAFE pentru industria de apărare.

Mediu, Ape și Păduri (Diana Buzoianu) — Nu sunt detalii specifice în materialele publicate până acum.

Energie (Sebastian Burduja) — România ca platformă energetică regională, Coridorul Vertical, proiectele nucleare de la Cernavodă și reactoarele modulare.

Cultură (Otvos Koppany) — Restaurarea patrimoniului cu bani europeni, debirocratizare, programul „Educație prin cultură” pentru zonele rurale, România — Țară Invitată de Onoare la Frankfurt 2028, manageri culturali selectați pe merit.

Educație și Cercetare (Mihai Dimian) — Cheltuieli publice pentru educație până la minimum 6% din PIB; reducerea abandonului școlar; revizuirea planurilor-cadru; noul bacalaureat din 2030; înlocuirea gradației de merit cu o primă de performanță; extinderea burselor sociale.