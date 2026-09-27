Fostul ministru al Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat pe Facebook după ce a aflat conținutul scrisorii de misiune transmise de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, pentru portofoliul Apărării. Miruță se declară mulțumit că direcțiile propuse de Mureșan continuă programele pe care le-a inițiat în perioada mandatului său.

„Astăzi am primit din partea premierului desemnat, Siegfried Mureșan, o scrisoare de misiune pentru portofoliul Apărării Naționale. Mă bucur să văd că direcțiile propuse de premierul desemnat pentru ministerul Apărării continuă programele pe care le-am inițiat și le-am dus înainte în perioada mandatului meu”, a transmis Radu Miruță.

Ce programe vrea Miruță să fie continuate la Apărare

Fostul ministru a enumerat cinci direcții pe care le consideră esențiale pentru ministerul Apărării: înzestrarea accelerată a Armatei cu tehnică de luptă modernă produsă în România, modernizarea capabilităților aeriene, navale și de infrastructură militară, digitalizarea și adaptarea la amenințarea dronelor, investiția în resursa umană a Armatei și continuarea parteneriatelor militare cu SUA, UE și NATO.

„Înzestrarea accelerată a Armatei Române cu tehnică de luptă de ultimă generație, condiționată de producție în România; modernizarea capabilităților — aeriene, navale și de infrastructură militară; digitalizarea și adaptarea la amenințarea dronelor, o prioritate impusă de realitățile de securitate din regiune; investiția în resursa umană a Armatei, cu împrospătarea pentru prima oară la un asemenea nivel, după mulți ani, cu 10.500 de militari noi; continuarea parteneriatelor militare cu SUA, UE și NATO în interesul României”, a precizat Miruță.

Miruță: securitatea națională nu ține de un mandat, ci de un parcurs pe termen lung

Fostul ministru al Apărării subliniază că este esențial ca programele începute în domeniul apărării să continue indiferent de schimbările de la conducerea ministerului, deoarece acestea privesc securitatea națională pe termen lung.

„Continuitatea programelor care au lipsit atât de mult Armatei Române în domeniul apărării nu este un moft, ci o necesitate. România are nevoie ca aceste programe să meargă înainte, indiferent cine se află la conducerea ministerului, pentru că securitatea națională nu ține de un mandat, ci de un parcurs pe termen lung”, a mai transmis Miruță.

Radu Miruță a încheiat mesajul urându-i succes lui Siegfried Mureșan în noua sa misiune la conducerea Ministerului Apărării.

„Îi urez succes domnului Mureșan în această misiune!”, a scris Radu Miruță pe Facebook.