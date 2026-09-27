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Petrișor Peiu reamintește cum a căzut Guvernul Bolojan: „Au votat peste 280 de deputați și senatori. Kimberly Ann Guilfoyle nu se află printre ei”

Petrișor Peiu reamintește cum a căzut Guvernul Bolojan:
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Senatorul AUR Petrișor Peiu a reamintit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, cum a căzut Guvernul Bolojan, în contextul articolului din The Wall Street Journal conform căruia Ambasadoarea SUA la Atena ar fi declarat că SUA s-ar fi implicat în demiterea guvernului român.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Patrișor Peiu susține că la decizia de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan au participat liderii AUR și PSD și afirmă că Kimberly Ann Guilfoyle nu a fost implicată în discuțiile respective.

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Totodată, politicianul a precizat că el și Marian Neacșu sunt cei care au redactat textul moțiunii de cenzură. În finalul postării, Petrișor Peiu a reamintit că demiterea guvernului Bolojan a fost votată de peste 280 de deputați și senatori, Kimberly Ann Guilfoyle nefiind printre aceștia.

Sursă foto: Captură foto Facebook Petrișor Peiu

„Cum a fost demis guvernul Bolojan și cine a contribuit la aceasta – episoade la care am participat direct:

  • conducerea partidelor AUR și PSD (în total 5 persoane) au decis să depună o moțiune de cenzură în comun; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la acea întâlnire și nimeni nu a invocat-o;

  • eu împreună cu Marian Neacșu am redactat textul moțiunii de cenzură; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat cu nicio idee, nu a scris niciun cuvânt și nici nu cred că a auzit vreodată de mine sau de dl Neacșu;

  • în Parlament au votat peste 280 de deputați și senatori demiterea guvernului Bolojan; Kimberly Ann Guilfoyle nu se află printre ei”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

Ce spune articolul din The Wall Street Journal

Postarea senatorului AUR vine în contextul în care în The Wall Street Journal a fost publicat un articol potrivit căruia ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Ann Guilfoyle, ar fi declarat că Statele Unite s-ar fi implicat în demiterea guvernului Bolojan.

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți oaspeți. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus grupului: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altora cărora li s-a povestit despre acest episod.

Conversația a devenit aprinsă, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această descriere a schimbului de replici”, a scris The Wall Street Journal.

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