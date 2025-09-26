Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Ilie Bolojan asupra modului dictatorial în care conduce și-l pune elegant la locul lui: „Ăsta e un alt cartier”

Kelemen Hunor i-a atras atenția lui Ilie Bolojan asupra modului dictatorial în care pare să conducă executivul. Liderul UDMR a comentat cu umor subtil inflexibilitatea premierului, făcând trimitere la experiența acestuia din postura de președinte al CJ Bihor.

„Are o experiență… În Bihor nu avea nevoie de multe discuții, că singur avea majoritate. Și ce decidea el, aia era. Ăsta e un alt cartier”, a declarat Hunor într-un interviu pentru Adevărul.

Practc, Kelemen Hunor îi amintește lui Bolojan că conduce un guvern format din patru partide (PSD, PNL, USR și UDMR), iar deciziile, conform protocolului, se iau prin consens și unanimitate, nu prin dictat și impunere.

Video: Adevărul

Foto: Facebook + Mediafax