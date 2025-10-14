Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false

„Nu a văzut fabricile de conturi false, paginile construite în mod sistemic de-a lungul timpului care ulterior au fost folosite ca suport pentru mesaje împotriva ordinii constituționale”, a declarat Ludovic Orban la interviul Hotnews, despre criticile aduse și zilele trecute Serviciului Român de Informații (SRI).
Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a precizat că spre comparație, în Moldova s-au luat decizii. „Au fost închise peste 100.000 de conturi false de pe TikTok, televiziuni finanțate de ruși. Au fost arestați oamenii”, a spus Orban la Hotnews.
„Ne-am trezit cu un contracandidat cvasi-necunoscut care câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale.Trăim o legislație adoptată pe vremea lui Iliescu. Este nevoie de o conducere civilă. Președintele Nicușor Dan se află într-un context diferit de Iohannis. Iohannis avea majoritate de 65% care vota orice propune de director SRI. Klaus Iohannis a nu vrut o propunere. E clar că AUR, SOS și POT nu vor vota nimic care pleacă de la Nicușor Dan. Pentru a fi votate propunerile lui Nicușor Dan, trebuie votate de partidele din coaliție, e greu de găsit un echilibru”, a mai completat fostul lider al PNL.