Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false

„Nu a văzut fabricile de conturi false, paginile construite în mod sistemic de-a lungul timpului care ulterior au fost folosite ca suport pentru mesaje împotriva ordinii constituționale”, a declarat Ludovic Orban la interviul Hotnews, despre criticile aduse și zilele trecute Serviciului Român de Informații (SRI).



Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a precizat că spre comparație, în Moldova s-au luat decizii. „Au fost închise peste 100.000 de conturi false de pe TikTok, televiziuni finanțate de ruși. Au fost arestați oamenii”, a spus Orban la Hotnews.