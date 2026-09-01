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11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea

11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea
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Austria, Danemarca, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, România, Spania și Suedia insistă să exploreze ideea trecerii de la unanimitate la majoritate calificată în politica externă a UE, transmite astăzi presa europeană, citată de Mediafax. Cele 11 țări vor să revoluționeze politica externă a UE și cer încetarea vetourilor „obstructive” care au paralizat acțiunea externă a blocului comunitar în ultimii ani, argumentând că principiul cooperării sincere trebuie să aibă prioritate.

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Cultura consensului, legitimă dar lipsită de forță

„Cultura consensului Uniunii este o sursă importantă a legitimității sale. Prin urmare, continuăm să depunem eforturi pentru consens oriunde este posibil”, se scrie într-o scrisoare adresată Înaltului Reprezentant Kaja Kallas și citată de Euronews.

„Dar trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că această cultură a consensului încurajează acțiunea comună, în loc să o împiedice – altfel vom avea legitimitate, dar nu și forță”, se spune în scrisoare.

Austria, Danemarca, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, România, Spania și Suedia au semnat scrisoarea. Germania, cel mai mare stat membru, a condus apelurile pentru reforma politicii externe a blocului comunitar.

Un stat nu mai poate bloca toată UE

„Acțiunea externă a Uniunii se confruntă cu un peisaj fundamental schimbat, modelat de concurența strategică, instabilitatea crescândă și încercările de a submina ordinea internațională bazată pe reguli”, scriu reprezentanții țărilor semnatare în documentul transmis și statelor membre care nu au semnat.

„În acest context, capacitatea Uniunii de a-și apăra valorile și interesele depinde de posibilitatea acesteia de a-și mobiliza rapid și eficient greutatea politică, economică și diplomatică colectivă”, se mai spune în document.

Conform normelor UE, politica externă este strict guvernată de unanimitate, ceea ce înseamnă că o singură țară poate, în orice moment, să „lege mâinile” celorlalte 26 de state membre.

Precedentul Victor Orban

Acest tipar s-a repetat în timpul mandatului de 16 ani al prim-ministrului ungar Viktor Orbán. Înainte de a pierde puterea în aprilie, Orbán și-a indignat în mod regulat colegii folosindu-și puterea de veto pentru a obține concesii și pentru a-și promova interesele. La începutul acestui an, el a declanșat o criză fără precedent când a blocat brusc un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, aprobat personal de liderii UE, din cauza unei dispute fără legătură cu Kievul care implica conducta de petrol Drujba.

Pe baza lecțiilor învățate din anii lui Orban, semnatarii stabilesc cinci principii care, în opinia lor, ar trebui să ghideze și să îmbunătățească politica externă comună a blocului comunitar:

  • Susținerea principiile cooperării sincere și solidarității reciproce
  • Creșterea utilizării abținerilor constructive pentru a înlocui vetourile
  • Abținerea de a lega deciziile de politică externă de aspecte „substanțial fără legătură”
  • Explorarea opțiunilor din cadrul tratatelor UE pentru a trece de la unanimitate la majoritate calificată
  • Furnizarea de „motive vitale întemeiate” pentru a bloca o astfel de mișcare

„Cadrul legal pentru toate cele cinci principii este deja în vigoare. Depinde exclusiv de noi să le punem în practică și, astfel, să ne promovăm politica externă”, se arată în scrisoare.

Ideea activării așa-numitei „clauze pasarele”, din Articolul 31, pentru a trece de la votul cu unanimitate la votul cu majoritate calificată, a constituit obiectul unei dezbateri lungi la Bruxelles, care a căpătat importanță în urma războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Schimbarea s-ar putea face de la caz la caz, mai degrabă decât dintr-o dată. (Germania, de exemplu, se opune utilizării unanimității în ceea ce privește comerțul cu așezările israeliene.)

Schimbarea politicii externe a UE, între optimism și scepticism

Susținătorii schimbării politicii externe a UE spun că acest lucru ar accelera procesul decizional și ar evita vetourile inutile, în timp ce oponenții susțin că ar submina legitimitatea democratică. Statele membre mici consideră vetoul un instrument util de ultimă instanță pentru a-și apăra opiniile și interesele împotriva influenței majoritare a membrilor mai mari. Niciuna dintre țările baltice nu a semnat inițiativa, scrie aceeași sursă.

„Clauza pasarelă” a fost descrisă ca o situație dificilă , deoarece trecerea de la unanimitate la majoritate calificată ar necesita unanimitate, ceea ce înseamnă că adversarii ar fi siguri că vor câștiga bătălia. Scrisoarea comună solicită consultări semnificative pentru a aborda o potențială dispută și a ajunge la un compromis. Eforturile de revizuire a politicii externe a UE au câștigat teren după înfrângerea lui Orbán, pe care mulți o văd ca pe o oportunitate neprețuită care s-ar putea închide dacă Marine Le Pen, o eurosceptică convinsă, câștigă alegerile prezidențiale franceze de anul viitor.

Germania și Franța au lansat un plan care ar consolida rolul Înaltei Reprezentante, Kaja Kallas, dar ar plasa-o sub supravegherea directă a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Mediafax.

La mai puțin de o zi de la alegerile parlamentare din Ungaria, în aprilie 2026, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Uniunii Europene să obțină mai multă putere asupra guvernelor naționale pentru a impune mai ușor deciziile de politică externă, semnala politico.ro și despre care Gândul a scris AICI.

Potrivit acestei inițiative, guvernele statelor europene ar trebui să impună politicile UE printr-un vot cu majoritate, în loc să permită națiunilor să-și folosească dreptul de veto, a declarat Ursula von der Leyen reporterilor la Bruxelles. Deciziile ar urma să acopere aspecte precum impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei și alocarea de fonduri pentru Ucraina. Până acum, Ungaria a blocat de mai multe ori prin veto deciziile Uniunii Europene.

„Trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistemice, așa cum am văzut în trecut”, a spus von der Leyen. Aceasta a îndemnat guvernele, care ar trebui să fie de acord cu orice schimbare, să „profite de impuls acum”.

După alegerile din Ungaria, Comisia Europeană va acționa rapid pentru a stabili dialogul cu noul guvern ungar, odată ce acesta își va prelua mandatul. Șefa Comisiei Europene a precizat că noul prim-ministru, Péter Magyar, a semnalat deja o direcție pro-europeană clară în timpul campaniei.

„Putem deja vedea că [el] este foarte clar în ceea ce privește calea europeană… angajând noul guvern să continue să colaboreze cu noi”, a spus ea, adăugând că progresul în ceea ce privește fondurile și reformele UE va fi o prioritate, deoarece „poporul maghiar o merită”.

Ce este dreptul de veto

La nivelul deciziilor importante de la nivelul Uniunii Europene, dreptul de veto oferea posibilitatea oricărui stat, indiferent de mărimea acestuia, să aibă un cuvânt de spus. Cu toate că aproximativ 80% din deciziile UE se iau acum prin majoritate calificată, dreptul de veto încă este aplicabil în domenii considerate sensibile, precum politica externă și de securitate comună, fiscalitate, aderarea de noi membri la comunitatea europeană sau finanțele UE.

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