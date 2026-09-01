Orașul în care o garsonieră se vinde cu un preț începând de la 68.500 de lei. Are o suprafață utilă de 23,34 mp.

Un apartament tip garsonieră, cu o suprafață utilă de 23,34 mp, se vinde în localitatea Costești din județul Argeș.

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Imobilul se află la a treia licitație. Prețul de pornire este de 68.500 de lei, adică aproximativ 13.000 de euro.

Garsoniera, scoasă la licitație de ANAF, este identificată în documente oficiale prin Cartea Funciară 80414-C1-U4 și se află pe strada Biserica Nouă, bloc L28A.

Specificațiile tehnice ale garsonierei din Costești scoase la vânzare

Locuința este situată într-un bloc cu 4 etaje, construit în 1978.

Are o suprafață utilă de 23,34 metri pătrați și este decomandată.

În privința blocului în sine, acesta este construit din beton și are o structură de rezistență din beton armat.

Imobilul se află deja la a treia licitație, prețul său fiind redus cu 50%.

Condiții de participare la licitația ANAF: Taxă de 10% și termen-limită

Taxa de participare este de 6.850 de lei, iar imobilul este scutit de TVA.

Potrivit anunțului ANAF, garsoniera a fost evaluată la 137.000 de lei, adică undeva la 26.000 de euro.

Până acum, au fost depuse două oferte: una de 69.000 de lei și alta de 75.000 de lei.

Licitația se desfășoară până pe 6 septembrie, la ora 10:00.

sursa foto: elicitatii.anaf.ro