PNL a rămas fără funcția de secretar al Camerei Deputaților, pe care ar fi trebuit s-o primească Raluca Turcan. Rolul a fost atribuit partidului AUR

În cadrul primei ședințe a Camerei Deputaților, s-a decis ca funcția de secretar al Camerei Deputaților, care a fost atribuită, în sesiunea trecută, liberalilor, mai exact Ralucăi Turcan, să fie repartizată către AUR. Totodată, Adrian Cozma, liderul PNL Satu Mare, a fost reales vicepreședinte al Camerei Deputaților.
La începutul ședinței, desfășurate marți, 1 decembrie, Natalia Intotero, care a prezidat ședința, a anunțat că Biroul Permanent va avea următoarea configurație:
În ședința PNL, Adrian Cozma a fost votat în unanimitate vicepreședinte al Camerei Deputaților. Liderul de grup al PNL rămâne Gabriel Andronache.
Lucian Bode, fost ministru al Internelor și al Transporturilor, a fost înlocuit de la șefia Comisiei de Transporturi. În locul său a fost instalat Dragoș Ciubotaru, lider al PNL Vrancea.