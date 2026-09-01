PNL a rămas fără funcția de secretar al Camerei Deputaților, pe care ar fi trebuit s-o primească Raluca Turcan. Rolul a fost atribuit partidului AUR

În cadrul primei ședințe a Camerei Deputaților, s-a decis ca funcția de secretar al Camerei Deputaților, care a fost atribuită, în sesiunea trecută, liberalilor, mai exact Ralucăi Turcan, să fie repartizată către AUR. Totodată, Adrian Cozma, liderul PNL Satu Mare, a fost reales vicepreședinte al Camerei Deputaților.

La începutul ședinței, desfășurate marți, 1 decembrie, Natalia Intotero, care a prezidat ședința, a anunțat că Biroul Permanent va avea următoarea configurație:

Vicepreședinți: PSD, AUR, PNL, USR – câte o funcție

Secretari: PSD, AUR, minorități naționale, SOS România – câte o funcție

Chestori: PSD, AUR, UDMR – câte o funcție

Adrian Cozma, reconfirmat vicepreședinte al Camerei Deputaților

În ședința PNL, Adrian Cozma a fost votat în unanimitate vicepreședinte al Camerei Deputaților. Liderul de grup al PNL rămâne Gabriel Andronache.

Lucian Bode, înlocuit la ordinul lui Ilie Bolojan, pentru susținerea Guvernului Veștea

Lucian Bode, fost ministru al Internelor și al Transporturilor, a fost înlocuit de la șefia Comisiei de Transporturi. În locul său a fost instalat Dragoș Ciubotaru, lider al PNL Vrancea.