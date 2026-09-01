Prim-ministrul demis al României, Ilie Bolojan, a părăsit conferința de presă organizată marți, 1 septembrie, la sediul Guvernului României, în timp ce unul dintre reporteri îi adresa o întrebare despre posibilitatea înghețării salariilor și pensiilor, în contextul în care datoria publică a țării depășit borna de 60% din PIB. În timpul declarațiilor, Bolojan a afirmat că prinicipalul vinovat pentru pierderea unor sume importante din PNRR este Partidul Social Democrat, care a blocat un acord cu privire la legea salarizării.

„Am reușit să facem mai multe reforme, unele care țin de proiecte legislative, altele de hotărâri de Guvern. Din datele prezentate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, România a reușit o absorbție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi. În zilele următoare, vor fi clarificate toate sumele”, transmite Ilie Bolojan.

„Am găsit un program complet înțepenit, cu risc imens să se transforme într-un eșec major” / „PSD ne-a dus la pierderea banilor”

„Este un rezultat la care Guvernele pe care le-am avut în acești ani. Presiunea mare a fost pe acest ultim an, în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte și jaloane, în așa fel încât România să nu piardă bani. La preluarea acestui mandat, am găsit un program complet înțepenit, cu risc imens să se transforme într-un eșec major. Acest Guvern și miniștrii care l-au compus au făcut ordine în el, în așa fel încât să progresăm.

Dacă se putea mai mult, cu siguranță. În primul rând, dacă se începea din timp și dacă exista voință politică. Sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierderi bani, ci este un semnal antireformist și care ține de scăderea credibilității față de piețe și față de partenerii noștri europeni”, mai afirmă premierul demis la începutul lunii mai.

Nicușor Dan a anunțat că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra legii salarizării

Prin intermediul unui comunicat de presă publicat miercuri, 26 august, președintele Nicușor Dan a transmis că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens politic și social privind noua lege a salarizării, după negocieri desfășurate în ultimele luni, ceea ce a dus la pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR.

„Trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Cel mai important, partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană”, afirma Nicușor Dan.