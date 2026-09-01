Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro: „3.000 de locuri de cazare gratuit pentru pensionari, la mare / Domnul Bolojan să asigure transportul, atât”

Invitat la emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, omul de afaceri Mohammad Murad i-a lansat o nouă provocare lui Ilie Bolojan. Vrea să ofere 3.000 de locuri de cazare la mare, gratuit, pentru pensionari, iar Guvernul trebuie să le asigure acestora doar transportul. Mohammad Murad i-a mai propus, în trecut, lui Ilie Bolojan și să îi dea un milion de euro
pe care să îi investească unde vrea și să ne arate, după un an, ce a reușit să facă cu ei. Propunere pe care premierul demis a comentat-o cu sarcasm. Urmărește emisiunea integral aici
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„Acum aș vrea să-i fac o provocare și m-aș bucura să fie de acord cu acest lucru. Noi să dăm cazare la sfârșit de sezon (n.r. – pensionarilor). Să vină pe litoral, câte 5 zile, gratuit. 3.000 de locuri de cazare pentru pensionari în extrasezon, acum. Dânsul trebuie să se ocupe doar logistic de transport”, a declarat Mohammad Murad în cadrul emisiunii „Ai Aflat!”.
Mohammad Murad crede că această inițiativă ar face ca mai multe hoteluri de la mare să se alăture și să ofere locuri de cazare gratuite pentru pensionari: „Și sunt convins că în două zile o să fie 10.000 de locuri de cazare din partea mai multor hoteluri”. Tot el spune că de mâine va lansa acest program, chiar și fără transportul oferit de Guvern, iar detaliile vor fi disponibile pe site-urile oficiale ale hotelurilor pe care le deține.
Oferta de un milion de euro pentru Bolojan
Deputatul AUR Mohammad Murad a lansat luna trecută o provocare pentru premierul demis Ilie Bolojan, pe care l-a criticat pentru măsurile economice adoptate în cursul mandatului. Omul de afaceri a spus atunci că i-ar pune la dispoziție premierului demis un milion de euro pentru a demonstra că actualul climat economic din țară face dificilă dezvoltarea unei afaceri. „Vă garantez că peste un an de zile o să ne trezim că a pierdut banii sau mai sunt jumătate din ei”, a subliniat.