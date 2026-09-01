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Trădătorul disidenților, premiat de tabăra Bolojan. Adrian Cozma, reconfirmat vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ce funcții mai deține PNL în Parlament

Luiza Dobrescu
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Adrian Cozma rămâne vicepreședinte al Camerei Deputaților iar Raluca Turcan a fost aleasă în funcția de secretar al aceluiași for al aleșilor. Lucian Bode a fost înlocuit de la șefia Comisiei de Transporturi cu Dragoș Ciubotaru, lider al PNL Vrancea. Execuțiile cât și promovările s-au făcut în şedinţa grupurilor reunite ale PNL, din Parlament, ca urmare a deciziei aripii liberal- conservatoare din partid de a vota, alături de PSD, învestirea guvernului Veştea. Ședința a fost cu scântei, PNL și USR au părăsit sala în momentul repartizării funcțiilor de conducere în Camera Deputaților. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a acuzat că s-a format o nouă majoritate, în Parlament, între PSD, AUR, SOS și UPR.

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Raluca Turcan, funcție-cheie în Parlament

Raluca Turcan a primit o funcție-cheie în Parlament. Fostul ministru al Muncii va fi noul secretar al Camerei Deputaților. Turcan a înlocuit-o din funcție pe Arina Moș, o apropiată a președintelui PNL, Ilie Bolojan. Arina Moș va fi vicepreședinte al Comisiei de Muncă și membru în Comisia Juridică din Camera Deputaților.

Adrian Cozma, premiat, după ce a trădat

Adrian Cozma, liderul PNL Satu Mare, a fost reales vicepreședinte al Camerei Deputaților. Potrivit unor surse, în ședința PNL, Adrian Cozma a fost votat în unanimitate vicepreședinte al Camerei Deputaților. Liderul de grup al PNL din Camera deputaților rămâne Gabriel Andronache.

Gândul a intrat în posesia unui document, AICI, care conținea lista susținătorilor guvernului Veștea, printre care se afla și Adrian Cozma. În timp ce șeful Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, pregătea excluderea lui Adrian Veștea din partid, o parte dintre liberali decisese să-l susțină pe Adrian Veștea.

Lucian Bode, sancționat, pentru că a votat guvernul Veștea

Lucian Bode, fost ministru al Internelor dar și fost ministru al Transporturilor, a fost „executat” la ordinul lui Ilie Bolojan, pentru susținerea Guvernului Veștea. Bode a fost înlocuit de la șefia Comisiei de Transporturi cu Dragoș Ciubotaru, lider PNL Vrancea.

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