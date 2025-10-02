Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie

Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni raportul produs de Parchetul General, privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie. Unii au cerut și o copie. Să citească documentul în avion.

Președintele spune că „a existat interes” din partea omologilor săi, cu privire la acest subiect.

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie au zis că-l citească pe avionul de întoarcere. A existat interes”, spune el, la finalul reuniunii Comunității Politice Europene, de la Copenhaga.

Acesta spune care este noutatea acestui document prezentat în cadrul reuniunii.

„Noutatea acestui document e că descrie un mecanism care înseamnă site-uri pe diferite teme și care au articole, site-uri pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a venit de la firme din Rusia”.

Președintele anunță că Executivul de la Bruxelles va propune un „scut democratic”, dar nu știe să spună despre ce este vorba.

„În ceea ce privește ce face UE, Comisia și-a propus ca până la sfârșitul acestui an să propună un așa numit scut democratic și în săptămânile următoare vom vedea ce înseamnă. În acest moment există o cooperare a instituțiilor care, în cazuri de dezinformare, dau conținutul jos, dar mai avem de lucru”.

