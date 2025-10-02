Continuă seria momentelor „marca Nicușor Dan” la Copenhaga. Zâmbește, ești la televizor! Un fost ministru de Externe îl trage de mânecă pe președinte să se uite în camera de luat vederi

Am aflat care este rolul Luminiței Odobescu în preajma lui Nicușor Dan. Pe lângă îndatoririle de serviciu la Administrația Prezidențială, fosta șefă de la Externe îl trage de mânecă pe primul om în stat, să se uite frumos în camera de luat vederi.

Nicușor Dan participă la reuniunea Comunității Politice Europene, de la Copenhaga. Aproape 50 de lideri din Europa stau la aceeași masă și discută subiecte presante. Ca la fiecare summit de acest gen, înaintea discuțiilor oficiale, președinții se mai adună în grupuri, să schimbe impresii.

Președintele român nu a fost surprins de cameramanul oficial la nicio discuție cu vreun omolog, în cele 9 minute de ilustrație.

Atenție la obiectiv!

Apare, în schimb, vorbind cu echipa sa, din care face parte și Luminița Odobescu, consilier prezidențial pe probleme de Afaceri Europene.

Mai veche în ale diplomației, și cu mai multă experiență, fosta ministră l-a zărit, cu coada ochiului, pe cameramanul care se apropia de ei. N-a stat pe gânduri. Imediat l-a atenționat pe președinte să se întoarcă.

Nicușor Dan s-a conformat. S-a uitat în obiectiv, a zâmbit, a salutat, iar cameramanul și-a continuat drumul.

