Nicușor Dan spune că România putea să tragă în drona rusească și fără întrunirea CSAT: „Cei care erau în avion puteau să o doboare”

Președintele Nicușor Dan spune joi seara, după ședința CSAT în care s-a stabilit cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”, că România putea să doboare drona rusească și fără întrunirea CSAT de joi.

„Sunt drone, sunt rachete, sunt avioane cu pilot militar, avioane cu pilot civile. Pentru toate patru legea veche nu era aplicabilă. Atunci, în luna mai, a fost dată o lege să spună le doborâm pe toate. Atunci partidele suveraniste s-au opus. Ce poate fi mai suveran decât să îți aperi propriul teritoriu?

Drona care a stat 50 de minute deasupra României, exista, conform ordinului din iulie, posibilitatea ca cei care erau în avion să o doboare, însă a fost o decizie de oportunitate ca ei să nu tragă și să o dea jos. Polonezii au făcut diferit în 4 din 20. Noi nu am tras, pentru că a fost o decizie de oportunitate”, precizează șeful statului la Digi24.