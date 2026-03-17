Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR refuză bursele pentru elevii și studenții români și condamnă o generație întreagă la abandon școlar”

Liderul AUR Petrișor Peiu demască abuzul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, care taie bursele elevilor și studenților și refuză sprijinul pentru educație, în timp ce tolerează risipa și decizii împotriva românilor. Coaliția respinge câteva sute de milioane de lei pentru tineri și condamnă o generație întreagă la abandon școlar.

,,Actuala coaliție PSD, PNL, USR, UDMR și-a arătat fața hâdă, inumană, care nu știe decât să pună noi și noi poveri asupra populației.

Cu ocazia dezbaterii pentru legea bugetului, în comisiile de buget-finanțe ale Parlamentului, au refuzat propunerea AUR de reîntregire a sumei pentru bursele acordate elevilor și studenților.

Este vorba despre o sumă de câteva sute de milioane de lei, mai puțin de un miliard de lei, în condițiile în care guvernul a redus la jumătate, adică de la 4 la 2 miliarde de lei, sumele pe care vrea să le ia din vărsămintele de la Banca Națională a României, într-un mod total nejustificat. Același guvern nu a găsit câteva sute de milioane de lei pentru a plăti bursele elevilor și studenților.

Noi avem cea mai mare rată din Uniunea Europeană de părăsire timpurie a școlii. Avem cea mai mică pondere a absolvenților de studii superioare, și asta pentru că mulți dintre cei care încep liceul sau facultatea renunță până la absolvirea acestor studii.

De ce renunță? Din lipsă de condiții materiale, din lipsă de bani. Și, în loc să încurajeze acest lucru prin burse acordate, guvernul a decis să le taie, să refuze acestor tineri dreptul la învățătură, pentru că ei provin din zone defavorizate, din familii defavorizate, dar nu au nicio vină. Sunt niște copii buni, dar nu au șansa să învețe, pentru că guvernul preferă ca banii respectivi să fie dați Ucrainei, sub formă de ajutor necondiționat, sau să permită firmelor multinaționale să externalizeze profiturile.

Nu se uită însă și la propria populație, la acești copii talentați, tineri, care nu pot să învețe și care se vor duce, probabil, să lucreze în străinătate, în munci necalificate.

Rușine să vă fie, domnilor de la guvernare!”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.